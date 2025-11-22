Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
İstanbul Pendik'te, tekneden denize düşerek ayakları pervaneye kapılan 40 yaşındaki M.T. isimli kişi hayatını kaybetti. Teknenin kaptanlığını yapan ve açıldıktan sonra aniden durduğu iddia edilen 41 yaşındaki A.A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da acı olay, Pendik'teki Batı Mahallesi'nde yaşandı. Buradaki marinaya 16 Kasım'da gelen A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle denize açılmak istedi.
TEKNE ANİDEN DURDU DENİZE DÜŞTÜ
AA'daki habere göre A.A.K'nin kaptanlığında marinadan 10 metre açılan teknenin halatı çözülmeyince aniden durması sonucu M.T. denize düştü.
ARKADAŞLARI DENİZDEN ÇIKARDI
Ayakları pervaneye takılan M.T'yi arkadaşları denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TEKNENİN KAPTANI TUTUKLANDI
Polislerce gözaltına alınan teknenin kaptanı A.A.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.