        Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta mücadelesinde bu akşam sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Başkent temsilcisi ise güçlü rakibini devirip sürpriz yapmayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

        AA / Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:34
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

        2

        Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

        3

        Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

        4

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

        Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        5

        TORREIRA KART SINIRINDA

        Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

        Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

        6

        LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

        Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu.

        Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, Gençlerbirliği'ni yenerek hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de 2 maçlık gol orucunu bozmayı hedefliyor.

        7

        SAHASINDAKİ SON 32 MAÇI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

        İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

        8

        İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

        9

        Günay

        10

        Singo

        11

        Davinson Sanchez

        12

        Abdülkerim

        13

        Kazımcan

        14

        Lemina

        15

        Torreira

        16

        Sane

        17

        Sara

        18

        Sallai

        19

        Barış Alper

