ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı olarak seçilen Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İkili, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, New York'ta işlerin iyi gitmesini istediklerini ifade ederken, Mamdani'ye yardım edeceklerini dile getirdi. Harika bir görüşme yaptıklarını söyleyen Trump, ortak noktalarından söz ettiklerini belirtti.

Trump, anlaşmazlıkların olabileceğini ancak iyi işler yapacaklarını işaret ederken "Bence gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak. O, daha iyisini yaptıkça ben de daha mutlu olacağım. Ona yardım edeceğiz." dedi.

Trump "Mamdani'nin bazı muhafazakarları şaşırtacağını düşünüyorum." diye konuştu.

GAZZE VE UKRAYNA'YA DEĞİNDİ

ABD Başkanı, Gazze'ye ilişkin açıklamasında ise, "Hamas'ın silahsızlanması için çaba gösteriyoruz." derken, Orta Doğu'da barışı tesis edeceklerini söyledi.

Trump, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için sundukları 28 maddelik plana değinirken "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin planı onaylaması gerekecek." diye konuştu.

"Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım"

Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD’nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.