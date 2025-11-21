Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Beden ısısı neden 37 derece? Vücudumuz mantarları yok etmek ve enerjiyi korumak için nasıl optimize oldu?

        Vücut ısısı neden 37 derece? Vücudumuz mantarları yok etmek ve enerjiyi korumak için nasıl optimize oldu?

        Termometrelerin değişmez sabiti 37 derecenin ardında yatan sırrın sadece tesadüf olmadığını hiç düşündünüz mü? Bilim dünyası, vücut sıcaklığımızın neden daha düşük veya daha yüksek olmadığını, milyonlarca yıllık evrimsel bir savaşa ve hassas bir enerji hesabına bağlıyor. Bu "sihirli" sayının ardındaki mantarı savuşturma stratejisini ve enerji tasarrufu planını sizin için araştırdık!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vücudumuz 37 derece sıcaklığındayken, hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştığında neden "çok sıcak" diye şikayet ettiğimizi hiç merak ettiniz mi? Kendi iç sıcaklığımızdan daha serin bir havanın bizi bunaltması aslında basit bir fizik kuralına ve biyolojik zorunluluğa dayanıyor. İşte hem evrimsel geçmişimizin hem de termodinamiğin birleştiği o şaşırtıcı detaylar haberimizin devamında...

        MANTARLARA KARŞI GÖRÜNMEZ BİYOLOJİK KALKAN

        İnsan vücudunun ortalama 37 derece (veya yeni ölçümlerle 36.6-36.8 aralığı) olmasının en güçlü evrimsel nedenlerinden biri, mikroskobik düşmanlarla olan savaşımızda yatıyor. Bilim insanlarına göre bu sıcaklık, özellikle mantar enfeksiyonlarına karşı geliştirilmiş mükemmel bir bariyerdir.

        REKLAM

        Doğada bulunan on binlerce mantar türü, sürüngenler ve amfibiler gibi soğukkanlı canlıları kolayca hasta edebilirken, memelilerde barınamaz. Çünkü mantarların büyük çoğunluğu 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yaşayamaz ve üreyemez. Vücudumuz, bir nevi "sürekli ateş" halinde kalarak bu istilacıları daha kapıdan girmeden etkisiz hale getirir.

        ENERJİ MALİYETİ VE MÜKEMMEL DENGE

        Peki, mantarları öldürmek için neden 40 veya 45 derece değil? İşte burada devreye biyolojik matematik ve "maliyet hesabı" giriyor. Vücut ısısını yüksek tutmak, biyolojik olarak oldukça masraflı bir iştir.

        Isımızı her bir derece artırmak için çok daha fazla gıda tüketmemiz ve daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmamız gerekirdi. Yapılan matematiksel modellemeler, mantar koruması ile enerji tüketimi arasındaki en verimli noktanın tam olarak 36.7 derece civarında kesiştiğini gösteriyor. Yani 37 derece, hastalıklardan korunmakla açlıktan ölmemek arasında kurulmuş evrimsel bir "altın oran"dır.

        ISI TRANSFERİ VE TERLEME MEKANİZMASI

        Vücudumuzun bir soba gibi sürekli ısı ürettiği unutulmamalıdır. Kalbimiz, karaciğerimiz ve beynimiz çalışırken ortaya çıkan bu atık ısının dışarı atılması hayati önem taşır. İşte bu yüzden dışarısı 30 derece olduğunda, yani vücut ısımıza yaklaştığında bunalırız.

        Termodinamik yasaları gereği, ısının transfer edilebilmesi için sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama akış olması gerekir. Hava sıcaklığı vücut sıcaklığına yaklaştığında, bu ısı transferi yavaşlar ve içerdeki "motor" soğuyamaz.

        Vücut bu durumda mecburen terleme mekanizmasını devreye sokar ve biz de bu yüzden havayı "sıcak" olarak algılarız. Kısacası, konforlu hissetmemiz için çevrenin bizden epey soğuk olması gerekir ki içimizdeki ateşi dışarı atabilelim.

        Kaynak: Science Focus, BBC, Brittanica

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar