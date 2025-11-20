Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi.

Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin resmi ikametgahında, TSİ 10.30'da başlayan görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin ilk kısmına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da video konferansla katıldı.

Erhürman ile Hristodulidis'in, toplantının son 15 dakikasında baş başa görüştükleri öğrenildi.

Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüşmelerin olumlu atmosferde geçtiğini belirterek ilk toplantıda iki tarafın da kendi görüşlerini dile getirdiklerini aktardı.

"Ada'da şu an için bir çözüm atmosferi bulunmadığını" vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs'ta çözüm atmosferinin oluşması için 10 maddelik öneri sunduk. Çözüm atmosferi için çaba harcanması gerekiyor. Sunduğumuz 10 maddelik öneriler, iki taraf için yaşamı kolaylaştıracak ve çözülmesi taraflar için kolay gözüken konular." ifadelerini kullandı.

Erhürman, GKRY Lideri Hristodulidis'e yeni sınır geçiş noktaları, sınırdaki güvenlik kuvvetlerinin doğrudan telefon ile iletişimi gibi konuları içeren 10 maddelik öneriler dışında sınırda KKTC bayrağının yakılması gibi kendilerini rahatsız eden konuları da ilettiğini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı, öneriler dışında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin 4 maddelik metodolojiyi de ilk kez resmi olarak karşı tarafa ilettiklerini bildirdi.

5+1 toplantı yapılacaksa buna eli boş gitmek istemediklerine dikkati çeken Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile GKRY tarafındaki muhatabına iki cumhurbaşkanın da yetki verdiğini hatırlatarak temsilcilerin sıklıkla bir araya geleceğini, bu süreçte cumhurbaşkanlarının da telefonla devamlı iletişim kuracaklarını kaydetti.

10 MADDELİK ÖNERİ

Kıbrıs meselesinde, çözüm atmosferinin olmadığını, yaratılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, söz konusu atmosferin oluşması için 10 maddelik öneriyi de şu şekilde sıraladı:

"1- Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ve bu kişilerin güneye geçişte yaşadığı sorunlar.