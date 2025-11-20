Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!

Mutfaklarda pet şişe içine konularak muhafaza edilen ve genellikle temizlik amaçlı kullanılan kimyasal maddeler, bir anlık dikkatsizlikle insan sağlığına zarar veren bir hale gelebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cevher Akarsu, yanlışlıkla içilebilecek kimyasal maddelerin birçok organ hasarına neden olabileceğine değinerek, “Kimyasalların yutulması farklı mekanizmalarla doku hasarına neden olur. Bu yaralanmalara Kostik yaralanama adı verilmektedir. Kimyasalların yutulması özellikle yemek borusunda ve midede ciddi yaralanmalara neden olur. Kimyasal maddelerin yutulmasından kaynaklanan yemek borusu ve mide hasarının şiddeti ve kapsamı, yutulan maddenin aşındırıcı özelliklerine, kimyasal ajanın miktarına, konsantrasyonuna ve fiziksel formuna (katı veya sıvı) ve mukoza ile temas süresine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İLK 24 SAATTE ENDOSKOPİ YAPILMALI"

Kimyasal madde alımından sonra göğüs ağrısı, karın ağrısı, yutma güçlüğü, sırt ağrısı ve aşırı tükürük salgısı gibi bulguların ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Akarsu, “Şiddetli durumlarda yemek borusu ve soluk borusunda delinmenin yanı sıra, mide ve ince bağırsaklarda kanama oluşabilir ve hayati tehlike meydana gelebilir. Kostik yaralanma olan kişilerde ilk yapılması gereken hastanın hastaneye yatırılması ve yaralanmanın şiddetini belirlemektir. Hastanın olayı anlatması, ne içtiğinin belirlenmesi ve içtiği miktarın tespiti çok önemlidir. Sonrasında ilk yapılması gereken Tomografidir. Tomografi yaralanmanın şiddetini belirleyebilir. Eğer bilgisayarlı tomografide organ delinmesi bulgusu varsa hastaya cerrahi tedavi gerekebilir. Tomografide delinme bulgusu yoksa ilk 24 saat içinde endoskopi yapılmalıdır. Endoskopi yaralanmanın şiddetini göstermede çok etkin bir yöntemdir” diye konuştu.