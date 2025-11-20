Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!

        Kimyasal maddelerin özellikle mutfak gibi besinlerin bulunduğu ortamdan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cevher Akarsu, "Kostik madde yaralanmaları günümüzde görülebilen bir problem. Kimyasal maddelerin yanlışlıkla ağız yoluyla içilerek vücuda girmesi nedeniyle kostik madde yaralanmaları meydana gelirken, bu sebepten birçok organ hasar görebiliyor. Bu nedenle de kimyasal maddelerin özellikle mutfak gibi besinlerin bulunduğu ortamdan uzak tutulması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mutfaklarda pet şişe içine konularak muhafaza edilen ve genellikle temizlik amaçlı kullanılan kimyasal maddeler, bir anlık dikkatsizlikle insan sağlığına zarar veren bir hale gelebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cevher Akarsu, yanlışlıkla içilebilecek kimyasal maddelerin birçok organ hasarına neden olabileceğine değinerek, “Kimyasalların yutulması farklı mekanizmalarla doku hasarına neden olur. Bu yaralanmalara Kostik yaralanama adı verilmektedir. Kimyasalların yutulması özellikle yemek borusunda ve midede ciddi yaralanmalara neden olur. Kimyasal maddelerin yutulmasından kaynaklanan yemek borusu ve mide hasarının şiddeti ve kapsamı, yutulan maddenin aşındırıcı özelliklerine, kimyasal ajanın miktarına, konsantrasyonuna ve fiziksel formuna (katı veya sıvı) ve mukoza ile temas süresine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "İLK 24 SAATTE ENDOSKOPİ YAPILMALI"

        Kimyasal madde alımından sonra göğüs ağrısı, karın ağrısı, yutma güçlüğü, sırt ağrısı ve aşırı tükürük salgısı gibi bulguların ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Akarsu, “Şiddetli durumlarda yemek borusu ve soluk borusunda delinmenin yanı sıra, mide ve ince bağırsaklarda kanama oluşabilir ve hayati tehlike meydana gelebilir. Kostik yaralanma olan kişilerde ilk yapılması gereken hastanın hastaneye yatırılması ve yaralanmanın şiddetini belirlemektir. Hastanın olayı anlatması, ne içtiğinin belirlenmesi ve içtiği miktarın tespiti çok önemlidir. Sonrasında ilk yapılması gereken Tomografidir. Tomografi yaralanmanın şiddetini belirleyebilir. Eğer bilgisayarlı tomografide organ delinmesi bulgusu varsa hastaya cerrahi tedavi gerekebilir. Tomografide delinme bulgusu yoksa ilk 24 saat içinde endoskopi yapılmalıdır. Endoskopi yaralanmanın şiddetini göstermede çok etkin bir yöntemdir” diye konuştu.

        ERKEN MÜDAHALE ÖNEM TAŞIYOR

        “Hastalar yaralanma şiddeti belirlendikten sonraki en önemli şey hastanın mümkünse ağızdan, değilse damar yolu ile serumlarla beslenmesi, sıvı ve elektrolit desteğinin sağlanmasıdır” diyen Prof. Dr. Akarsu, “Erken müdahale ve iyi bir bakımla bu hastalar kurtarılabilir. Erken dönem atlatıldıktan sonra bu hastalarda en önemli sorun yemek borusunda darlıkların oluşumudur. Yine erken dönemde kanama atakları ve yemek borusu ile solunum borusu arasında fistüller arasında oluşabilir. Kostik yaralanmalardan sonra yemek borusu kanserleri uzun yıllar sonra meydana gelebilir. Bu nedenle bu hastaların sürekli takip altına alınması ve düzenli aralıklarla endoskopi ile kontrol edilmesi gerekir” dedi.

        "HEMEN HASTANEYE BAŞVURULMALI"

        Kimyasal temizlik maddelerinin mutfak gibi gıdalarla temas etmesi mümkün olan yerlerden uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akarsu, “Özellikle de su şişesi gibi şişelerin içerisine, yani bir başka insanın bilmeden kullanma ihtimalinin olduğu yerlere, insanların gıda algılayabileceği şişelerin içerisine bu maddelerin asla konulmaması gerekiyor. Eğer fark etmeden içildiyse ya da ağızla temas varsa hemen hastaneye bu kişiyi götürmek önemlidir. Tabii ki bir durumlara gerek kalmayacak şekilde bizim yaşadığımız ortamı güvenli hale getirmek en doğru olanıdır. Bu tür durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?