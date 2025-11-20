Habertürk
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!

        İstanbul'da, 52 yaşındaki Rüstem Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi 50 yaşındaki Nimet Ç. ile 28 yaşındaki Mehmet U.'nun kaldığı otele gitti. Rüstem Ç., otel odasında bir arada gördüğünü iddia ettiği eşi Nimet Ç.'yi darp edip Mehmet U.'yu da bıçakladı. Sırtından ve bileğinden yaralanan Mehmet U. ile darp edilen Nimet Ç. hastanede tedavi altına alındı. Rüstem Ç. ise tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:53
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İstanbul'da olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında, Kağıthane'de Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç. (50), 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı.

        OTELE BİRLİKTE GİRİŞ YAPTILAR

        DHA'daki habere göre bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U. (28), 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U. Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptı.

        AYNI ODADA GÖRÜNCE BIÇAKLADI

        Akşam saatlerinde Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşiyle Mehmet U.'nun kaldığı otele gizlice girdi. İkilinin kaldıkları kata çıkan Rüstem Ç., iddiaya göre eşi Nimet Ç. ve Mehmet U.’nun bir odada kaldıklarını gördü.

        EŞİNİ DÖVDÜ GENÇ ADAMI BIÇAKLADI

        Bunun üzerine eline bıçak alan Rüstem Ç., tartıştığı eşi Nimet Ç.’yi darp etti. Ardından Mehmet U.’ya yönelen Rüstem Ç., onu da sırtından ve bileğinden yaraladı. Olay sırasında otelde bulunan 1 kişi de Rüstem Ç.’ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

        Olayın ardından ihbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet U. ve Nimet Ç., ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.’nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan Rüstem Ç. emniyete götürüldü.

        SALDIRGAN KOCADAN "ALDATTI" İDDİASI

        Burada ifadesi alınan Rüstem Ç'.nin boşanma aşamasında olduğu eşi Nimet Ç.’nin kendisini Mehmet U. ile aldattığını, otele gizlice girip odada ikisini bir arada gördüğünü, bıçakla Mehmet U.’yu bileğinden ve sırtından yaraladığını söylediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyette işlemleri tamamlanan Rüstem Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Rüstem Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        YARALININ 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Diğer yandan tutuklanan Rüstem Ç.’nin poliste, 'Kötü muamele' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından; Mehmet U.'nun ise 'Evden hırsızlık', 'Açıktan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Resmi belgeyi bozmak', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yeri ve kurumdan hırsızlık' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından 13 kaydı olduğu ortaya çıktı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
