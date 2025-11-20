Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!

İstanbul'da olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında, Kağıthane'de Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç. (50), 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı.

OTELE BİRLİKTE GİRİŞ YAPTILAR

DHA'daki habere göre bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U. (28), 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U. Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptı.

REKLAM

AYNI ODADA GÖRÜNCE BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşiyle Mehmet U.'nun kaldığı otele gizlice girdi. İkilinin kaldıkları kata çıkan Rüstem Ç., iddiaya göre eşi Nimet Ç. ve Mehmet U.’nun bir odada kaldıklarını gördü.

EŞİNİ DÖVDÜ GENÇ ADAMI BIÇAKLADI

Bunun üzerine eline bıçak alan Rüstem Ç., tartıştığı eşi Nimet Ç.’yi darp etti. Ardından Mehmet U.’ya yönelen Rüstem Ç., onu da sırtından ve bileğinden yaraladı. Olay sırasında otelde bulunan 1 kişi de Rüstem Ç.’ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.