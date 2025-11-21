Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı

        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı

        Frida Kahlo'nun otoportresi, New York'ta düzenlenen açık artırmada 54.7 milyon dolara (yaklaşık 2.33 milyar TL) satılarak kadın sanatçı rekorunu kırdı

        Giriş: 21.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:57
        Frida Kahlo'nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’nun 1940 tarihli otoportresi, New York’ta düzenlenen müzayedede 54.7 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 330 milyon TL) alıcı bularak kadın sanatçı rekorunu kırdı.

        Eserin fiyatı, 2014’te Georgia O’Keeffe’nin Jimson Weed/White Flower No. 1 adlı eserinin 44.4 milyon dolarlık satışını geride bıraktı.

        Jimson Weed/White Flower No. 1
        Jimson Weed/White Flower No. 1

        Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayede satılan tablonun alıcısının kimliği açıklamadı.

        UYKUSUNDA ÖLME KORKUSUNUN BİR YANSIMASI OLABİLİR

        El sueño (La cama) ya da The Dream (The Bed), Kahlo’yu bir yatağın içinde uyurken; yatağın tepesinde dinamite sarılı, gülümseyen bir iskeleti betimliyor.

        Sotheby’s, katalog notunda El sueño (La cama) için “Uyku ile ölüm arasındaki sınır üzerine düşünsel bir meditasyon” ifadesini kullanırken, iskelet figürünün sanatçının uykusunda ölme korkusunun bir yansıması olabileceği belirtildi.

        Açık artırma öncesi 40 ila 60 milyon dolar arasında alıcı bulması beklenen eser, aynı zamanda Latin Amerika sanatı için de yeni bir rekor anlamına geliyor. Kahlo’nun 2021’de 34,9 milyon dolara satılan Diego y Yo (Diego ve Ben) tablosu, bu alandaki önceki rekoru elinde tutuyordu.

        Diego ve Ben
        Diego ve Ben

        YATAĞI ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA BİR GEÇİT OLARAK GÖRÜYORDU

        Kahlo, yaşamını derinden etkileyen gençlik dönemindeki trafik kazası, uzun tedavi süreçleri ve kronik acılarını güçlü bir şekilde resmetmesiyle tanınıyor. Yatağa bağlı kaldığı yıllarda yatağı, yaşamla ölüm arasındaki bir geçit olarak gördüğü biliniyor.

        Kahlo sık sık sürrealist olarak anılsa da bu tanımı reddederek, “Ben hiç rüya resmetmedim. Kendi gerçekliğimi resmettim” demişti.

        NEW YORK'TA HAREKETLİ SANAT DÜNYASI

        New York’ta bu hafta sanat piyasası hareketli geçerken, Sotheby’s salı günü 706 milyon dolarlık modern sanat satışı gerçekleştirdi. Bu satışlar arasında, Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in tablosu 236,4 milyon dolara alıcı bularak müzayede tarihinin en pahalı ikinci eseri ve modern sanat kategorisinin en yüksek satış fiyatına ulaşan eser oldu. Christie’s ise aynı hafta 690 milyon dolarlık 20. yüzyıl sanatı satışı gerçekleştirdi.

