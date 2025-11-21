Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı

Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’nun 1940 tarihli otoportresi, New York’ta düzenlenen müzayedede 54.7 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 330 milyon TL) alıcı bularak kadın sanatçı rekorunu kırdı.

Eserin fiyatı, 2014’te Georgia O’Keeffe’nin Jimson Weed/White Flower No. 1 adlı eserinin 44.4 milyon dolarlık satışını geride bıraktı.

Jimson Weed/White Flower No. 1

Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayede satılan tablonun alıcısının kimliği açıklamadı.

UYKUSUNDA ÖLME KORKUSUNUN BİR YANSIMASI OLABİLİR

El sueño (La cama) ya da The Dream (The Bed), Kahlo’yu bir yatağın içinde uyurken; yatağın tepesinde dinamite sarılı, gülümseyen bir iskeleti betimliyor.

Sotheby’s, katalog notunda El sueño (La cama) için “Uyku ile ölüm arasındaki sınır üzerine düşünsel bir meditasyon” ifadesini kullanırken, iskelet figürünün sanatçının uykusunda ölme korkusunun bir yansıması olabileceği belirtildi.

Açık artırma öncesi 40 ila 60 milyon dolar arasında alıcı bulması beklenen eser, aynı zamanda Latin Amerika sanatı için de yeni bir rekor anlamına geliyor. Kahlo’nun 2021’de 34,9 milyon dolara satılan Diego y Yo (Diego ve Ben) tablosu, bu alandaki önceki rekoru elinde tutuyordu.