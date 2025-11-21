Habertürk
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...

        Adana'da, 18 yaşındaki Akın Pıtırlı, husumetli olduğu komşuları 55 yaşındaki Murat Özsoy'u, sokakta çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü, oğulları 24 yaşındaki Kemal ve 20 yaşındaki Mustafa Özsoy'u da yaraladı. Pıtırlı, cinayetin gerekçesini ifadesinde anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:37
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Adana'da, Akın Pıtırlı (18) ile ailesi, evlerindeki 30 bin liranın çalınmasından yan komşuları Özsoy ailesini sorumlu tuttu. İki aile arasında bu iddia nedeniyle husumet başladı.

        SOKAKTA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre husumet sürerken, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Akın Pıtırlı, sokakta Kemal (24) ve kardeşi Mustafa Özsoy (20) ile karşılaştı; taraflar arasında tartışma çıktı.

        BABA İLE 2 OĞLUNU BIÇAKLADI

        Pıtırlı, Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özsoy ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Öldürülen Murat Özsoy, 55 yaşındaydı.
        Öldürülen Murat Özsoy, 55 yaşındaydı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Özsoy, kurtarılamadı. Murat Özsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Akın Pıtırlı'yı, yakın bir sokakta yakaladı.

        "BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM"

        Emniyete götürülen Pıtırlı, ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik. Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dedi. İşlemleri tamamlanan Pıtırlı, adliyeye sevk edildi.

        #adana
        #Son dakika haberler
