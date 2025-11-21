Ölüme Koşan Adam sinemada, Fora sahnede! Haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Ölüme Koşan Adam (The Running Man) öne çıkıyor. Glen Powell'in başrolünde olduğu Stephen King'in romanından uyarlanan film, distopik bir ABD'de, ihtiyacı olan parayı kazanmak için yarışmacıların 30 gün boyunca katiller tarafından öldürülmeye çalışıldığı bir televizyon programına katılan bir adamın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Cynthia Erivo ve Ariana Grande'nin başrollerini paylaştığı Wicked'in devam filmi Wicked: İyilik Uğruna, (Wicked: For Good) Elphaba ile Glinda'nın birbirine zıt gibi görünen yollarının, Oz'daki güç dengelerini ve kaderi değiştirecek son bir yüzleşmeye doğru ilerleyişini ele alıyor.

Senden Geriye Kalan (All That's Left of You) üç kuşak Filistinli bir ailenin yaşamlarını ve her kuşağın yaşadığı travmayı izleyicilere aktarıyor.

Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz'in yer aldığı oyuncu kadrosu, Hikmet Hükümenoğlu'nun metni, rejisi ve sahne tasarımı ile dikkat çeken Fora, 23 Kasım'da CKM'de ve 2 Aralık'ta DasDas'ta tiyatroseverleri bekliyor.

Anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen ve Seda Türkmen, Neriman Uğur ile Ümmü Putgül'ün rol aldığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği 'Kutsal' oyunu 26 Kasım'da DasDas'ta… Avrupa'yı adım adım gezen, enerjisi hiç tükenmeyen Brighton çıkışlı post-punk/noise rock grubu DITZ, ikinci albümleri Never Exhale kapsamında ilk kez İstanbul'a geliyor! 26 Kasım'da Blind sahnesinde gerçekleşecek bu konser, grubun Türkiye'deki ilk performansı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin ilk Türk müziği devlet konservatuvarı olan İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın 50. Kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen Yarım Asra Vefa, 25 Kasım'da AKM'de… Konserde, halen eğitim gören öğrenciler ile çoğunluğu bu konservatuvardan mezun olan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sanatçıları aynı sahnede buluşuyor. Olgu Ülkenciler'in Zamanların En İyisiydi, Zamanların En Kötüsüydü başlıklı kişisel sergisi 29 Kasım’a kadar Galeri Bosfor’da... İsmini Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikâyesi kitabının giriş kısmından alan sergi, toplumsal çelişkilerin yoğunlaştığı tarihsel dönemeçte, insanlık tarihinin aydınlık ve karanlık taraflarını bir arada gözler önüne seriyor.