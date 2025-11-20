Habertürk
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme bomba gibi düşen bahis soruşturmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bilgi göndermeyen sitelerden oynayanlar ne olacak?" diyen başkan Özbek, verilen cezalara erteleme talebinde bulunacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:36
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "GELEN BİLGİLER NASIL BİLGİLER?

        Yasal bahis olarak 6 bahis sitesi var. Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler. Diğer 4 tanesinden gelmedi, bu çok vahim bir durum. Burada savcılığın soruşturması esastır. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?

        "BİLGİ GÖNDERMEYEN SİTELERDEN OYNAYANLAR NE OLACAK?"

        Erteleme talebimiz tabiki olacak. 1024 futbolcuya aynı anda ceza verildi, bazı takımlar bu yüzden maça çıkamayacak pozisyona geldi. Bugünden ceza aldılar, üzerine Galatasaray seviyesine bakınca Avrupa maçlarımız başladı. Önemli maçlara çıkacağız. 1024 futbolcunun hiçbirisini birbirinden ayırarak bu yorumu yapmıyorum. Hepsinin kendi takımlarının önemli futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Bilgi göndermeyen sitelerden oynamış olanlar varsa ne olacak? 58 ay önce bu incelenseydi, Eren Elmalı ile ilgili ceza o gün tecelli edecekti.

        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar! Haberi Görüntüle
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Haberi Görüntüle
