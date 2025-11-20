Habertürk
        Böcek ailesinin ölümü ile ilgili otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!

        Böcek ailesinin ölümü ile ilgili otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!

        Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 18:36 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:13
        NE OLMUŞTU?

        Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi. 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti. Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

