Tütsülenmiş elma dilimleri viral oldu
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği ince kesilmiş 5 parça elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Yemek mi, sanat mı, sunum mu?
Michelin yıldızlı bir restoranın tütsülenmiş elma sunumu sosyal medyada viral oldu. Restoranın New York'taki Le Barnardin olduğu iddia ediliyor. 40 saniyelik videoda görülen sadece 5 ince elma diliminden oluşan tabak çok çeşitli yemeklerden oluşan menünün bir parçası olarak 400 avroya satılıyor.
X'te yayınlanan bir video, Michelin yıldızlı bir restoranda bir garsonun 400 dolar gibi göz kamaştırıcı bir fiyata satılan füme elma tatlısı sunumunu gösteren görüntülerle interneti kasıp kavurdu. Yorumlarda genelde tabağın olağanüstü yüksek fiyatı eleştirildi. Elma aromalı nargile tabağı olarak tiye alınan tabaktaki dumanlı baloncuğun deterjanla yapılma ihtimaliyle de alay edildi. Birkaç gün içinde paylaşım 7 milyon izlenme 22 bin beğenme sayısını aştı.
Tabak sizin de duyularınızı harekete geçirdi mi?
Video, şefin beyaz bir tabağın üzerine şık bir kubbe yerleştirmesiyle başlıyor ve ardından özenle dizilmiş 5 adet ince elma diliminin üstü, bir pipet yardımıyla dumanla doldurularak içi görünmeyen sisli bir balon efekti yaratılıyor. Tabağı süslemek için mor bir çiçek ve 3 adet böğürtlen kullanılmış.
Bu video lüks bir fine dining restoranının ayırt edici özelliğine güzel bir örnek oluşturuyor: Teatral bir hikaye ve sunumla duyularınızı harekete geçirmek.
Video, internette hem hayranlık hem de tartışma yarattı. Bazıları şefin yaratıcılığını ve ustalığını övürken, bazıları da 5 ince dilim elma için 400 dolarlık yüksek fiyatı sorguladı. Kimilerine göre ise bunların hepsi sınırları zorlamayı amaçlayan bir sanat formunun parçasıydı.
Ancak insanların tepkisi çok netti: Yaratıcılık nerede bitti aşırılık nerede başladı?
Bu, Michelin yıldızlı restoranlarda moleküler gastronomi alanında yaygın olarak kullanılan duman kubbesi efekti. Buna benzer yemekler Chicago'daki Alinea veya İstanbul'daki Türk Fatih Tutak gibi mekanlarda halihazirda sunuluyor. Bu mekanlardan birinde tadım menüsü için rezervasyon yaptırırsanız faturanızın 300-500 dolar arasında olacağını düşünebilirsiniz. Michelin Rehberi'nin verilerine göre, üç yıldızlı yemeklerin kişi başı ortalama fiyatı 250-500 euro ve malzemelerden çok deneyim ön plana çıkıyor.