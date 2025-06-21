Dünyanın En İyi 50 Restoranı
Peru Lima'daki Maido, 2 gün önce, Dünyanın En İyi Restoranı seçildi. Maido'nun şefi Mitsuharu Tsumura; yemeğin tüm engelleri aşarak insanları bir araya getiren özel bir güce sahip olduğunu söyledi.
Restoran dünyasının en etkili ödülü olan “Dünyanın En İyi 50 Restoranı” listesinin 2025 yılı kazananları İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen törende açıklandı.
Peru'nun Lima kentindeki Maido 1. İspanya'nın Bask bölgesindeki Asador Etxebarri 2. sırada yerini aldı. Meksiko'daki Quintonil, Madrid'deki DiverXO ve Kopenhag'daki Alchemist ile ilk 5 tamamlandı.
16 yıl önce açılan, Japon ve Peru lezzetlerinin harmanlandığı yenilikçi Nikkei mutfağıyla tanınan Maido'nun şefi Mitsuharu Tsumura, “Çevrenin sürdürülebilirliği hakkında çok konuşuyoruz ancak insanlığın sürdürülebilirliği hakkında pek konuşmuyoruz. Yemek, kültürel engelleri aşarak insanları bir araya getiren özel bir güce sahiptir" dedi.
Tsumura ABD'de mutfak eğitimi aldıktan sonra Osaka'ya taşındı ve burada şu anda Maido'da kullandığı teknikleri öğrendi. Lima'ya geri döndükten sonra Sheraton'da kısa bir süre çalıştıktan sonra 28 yaşında Maido'yu açtı. 2009'da açıldığından bu yana, dünya çapında Nikkei mutfağının bayraktarı olarak hizmet veren küresel bir gastronomi fenomenine dönüştü.
Liste yenilikçi sunumlar, deneysel lezzetler ve yerel malzemelerle Avrupa fine dining geleneğinin dışındaki restoranları da ödüllendirmeye devam etti. En yüksek sırayı, 2024'te 6. sırada bu yıl 12. sırada yer alan Kore tadım menüsü restoranı Atomix oldu.
Bangkok'taki Potong, 13. sıradan listeye girdi; şef Pichaya Soontornyanakij "dünyanın en iyi kadın şefi” ödülünü aldı.
İspanya'daki El Bulli ve Kopenhag'daki Noma, o kadar çok kez 1. sırayı aldı ki, 2019'da yeni bir kural getirildi: 1. sıraya çıkan restoranlar gelecekteki listelere giremeyecek, isimleri “En İyilerin En İyileri” listesine taşınacaktı.
50. Jan, Münih
49. Kol, Londra
48. Celele, Cartagena
47. Vyn, Simrishamn, İsveç
46. Rosetta, Mexico City
45 L’ Arpège, Paris
44 La Cime, Osaka
43. Uliassi, Senigallia, İtalya
42. Belcanto, Lizbon
41. Kadeau, Kopenhag
40. Septime, Paris
39. Mayta, Lima
38. Frantzén, Stockholm
37. Orfali Bros., Dubai
36. Florilege, Tokyo
35 Nusara, Bangkok
34. Enigma, Barselona (Adria)
33. Steirereck, Viyana
32. Piazza Duomo, Alba, İtalya
31. Le Calandre, Padua, İtalya
30 Le Du, Bangkok
29. Mingles, Seul
28 Lasai, Rio de Janeiro
27. Trèsind Studio, Dubai
26. Merito, Lima
25. Odette, Singapur
24. Elkano, Getaria
23. Borago, Santiago
22 Sühring, Bangkok
21. Narisawa, Tokyo
20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, İtalya
19. The Chairman, Hong Kong
18. Reale, Castel del Sangro, İtalya
17. Sorn, Bangkok
16. Lido 84, Garda Gölü, İtalya
15. Ikoyi, Londra
14. Plenitude, Paris
13. Potong, Bangkok
12. Atomix, New York
11. Wing, Hong Kong
10. Don Julio, Buenos Aires
9. Kjolle, Lima
8. Table by Bruno Verjus, Paris
7. Sézanne, Tokyo
6. Gaggan, Bangkok
5. Alchemist, Kopenhag
4. DiverXO, Madrid
3. Quintonil, Mexico City
2. Asador Etxebarri, Atxondo, İspanya
1. Maido, Lima