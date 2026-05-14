Fenerbahçe’den Salah bombası: Teklifi kabul etti iddiası!
Fenerbahçe'de seçim öncesi transfer gündemi hareketleniyor. Mısır basınına göre sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'a teklifte bulundu. Haberde, tecrübeli futbolcunun bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemi de hareketleniyor. Sarı-lacivertli camiada gözler başkan adaylarının yıldız hamlelerine çevrilmişken, Mısır basınından dikkat çeken bir Mohamed Salah iddiası ortaya atıldı.
Mısır’ın önde gelen yayın organlarından El Fagr’ın haberine göre Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile ilgileniyor.
Haberde, Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin yaptığı 20 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık öneriye ‘evet’ dediği öne sürüldü. Ancak hangi başkan adayının Mısırlı süperstarla anlaşmaya vardığı belirtilmedi.
Öte yandan, Salah’ın yalnızca Fenerbahçe’den gelen teklife odaklanmadığı da ifade edildi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın da transfer listesinde yer alan Mısırlı yıldızın, Avrupa ve Körfez ekiplerinden gelebilecek olası teklifleri değerlendirmek için süre talep ettiği öne sürüldü.
Salah’ın, 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni takımını açıklaması bekleniyor.
2017 yılında Liverpool'a transfer olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinde unutulmaz bir kariyere imza attı.