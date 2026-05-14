        Fenerbahçe'den Salah bombası: Teklifi kabul etti iddiası!

        Fenerbahçe’den Salah bombası: Teklifi kabul etti iddiası!

        Fenerbahçe'de seçim öncesi transfer gündemi hareketleniyor. Mısır basınına göre sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'a teklifte bulundu. Haberde, tecrübeli futbolcunun bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:32 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemi de hareketleniyor. Sarı-lacivertli camiada gözler başkan adaylarının yıldız hamlelerine çevrilmişken, Mısır basınından dikkat çeken bir Mohamed Salah iddiası ortaya atıldı.

        2

        Mısır’ın önde gelen yayın organlarından El Fagr’ın haberine göre Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile ilgileniyor.

        3

        Haberde, Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin yaptığı 20 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık öneriye ‘evet’ dediği öne sürüldü. Ancak hangi başkan adayının Mısırlı süperstarla anlaşmaya vardığı belirtilmedi.

        4

        Öte yandan, Salah’ın yalnızca Fenerbahçe’den gelen teklife odaklanmadığı da ifade edildi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın da transfer listesinde yer alan Mısırlı yıldızın, Avrupa ve Körfez ekiplerinden gelebilecek olası teklifleri değerlendirmek için süre talep ettiği öne sürüldü.

        5

        Salah’ın, 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni takımını açıklaması bekleniyor.

        6

        2017 yılında Liverpool'a transfer olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinde unutulmaz bir kariyere imza attı.

        7

        Kırmızı formayla çıktığı 440 maçta 257 gol ve 122 asist kaydeden Salah; Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig başta olmak üzere birçok önemli kupa kazandı. Ayrıca Premier Lig’de dört kez gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı.

        8
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Konut satışında artış
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
