        Haberler Dünya 8,5 yıl sonra tarihi ziyaret: ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Pekin'de bir araya geldi | Dış Haberler

        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret: ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Pekin'de bir araya geldi

        ABD Başkanı Trump, 8,5 yıl sonra Pekin'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. İki liderin kritik zirvesi yaklaşık iki saat sürdü. Zirvenin başlangıcında açıklama yapan Xi, Trump ile iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi. Trump ise buna cevaben Xi ile ilişkisinin her zamankinden daha iyi olacağını ifade etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi

        ABD Başkanı Donald Trump, yıllar sonra Pekin'e gerçekleştirdiği kritik ziyarette, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Trump, Xi ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.

        Trump ve Xi'nin ikili görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Çin lideri Xi, Trump ile görüşmesinin ardından ABD'li CEO'larla görüştü. Bu görüşmenin ardından iki lider Cennet Tapınağı'na geçti.

        GÖRÜŞMENİN BAŞLANGICINDA AÇIKLAMALAR

        Xi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

        Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığını, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğunu, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.

        Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olduğunu vurgulayan Xi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak, büyük güçlerin iyi geçinmesi ve doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

        Xi, iki ülke arasında güç çatışmasının zorunlu ve kaçınılmaz olmadığı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız." diye konuştu.

        TRUMP: Xİ İLE HARİKA BİR İLİŞKİMİZ VAR

        ABD Başkanı Trump da görüşmesi öncesi yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Çin Devlet Başkanı Xi ile harika bir ilişkimiz var, geleceğimiz harika olacak. Çin ile rakip değil ortak olmalıyız. Büyük ticaret anlaşmaları için buradayız. Çin'e şirketlerin en düzey isimleri ile geldik ticaret ve iş yapmak için buradayız

        İran, Tayvan ve ticaret konuları gündemde

        Bugün sabah saatlerinde Çin'in meclisi Büyük Halk Salonu'nun içinde yer aldığı Tienanmın Meydanı'na ulaşan Trump için karşılama töreni düzenlendi.

        Trump ve Şi, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler için Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

        Liderlerin görüşmesinde ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.

        ABD Başkanı görüşmelerin ardından öğleden sonra Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek, akşam da onuruna verilecek yemeğe katılacak.

        15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek olan Trump, öğlen birlikte yapılacak çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.

        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
