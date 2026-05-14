Erdal Özyağcılar'dan 'hiyerarşi' çıkışı
Ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı romantik komedi dizisi 'Düşes'in dün akşam galası yapıldı. Galada başrol oyuncusu Pelin Karahan konuşurken 'hiyerarşi' krizi yaşandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin yer aldığı dikey dizi 'Düşes'in galası gerçekleşti.
Galada basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncular soruları yanıtladı. Başrol oyuncusu Pelin Karahan ise yeni dizisi için duyduğu heyecanı dile getirdi. Karahan röportaj verdikten sonra araya giren oyuncu Nurseli İdiz, "Kısaca özetledi hepimizin söyleyeceği şeyi özetledi" ifadelerini kullandı.
Gazeteciler sonrasında Erdal Özyağcılar'a seslendi. O esnada muhabirler Erdal Özyağcılar'a dönüp "Sizi alalım" deyince usta oyuncu, "Beni almayın çünkü şunun için beni almayın burada yapımcımız var, yönetmenimiz var. Bir sıralama, hiyerarşi var. Yapımcıdır, yönetmendir. Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım" diyerek, tepkisini gösterdi.
Ünlü isimlerin arasında yaşanan gerginlik salonda soğuk rüzgarlar estirirken Pelin Karahan da kenara geçerek oyuncuların konuşmasını bekledi.