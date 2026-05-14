NATO Zirvesi'nde liderlerin ağırlanacağı Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme ve yapım çalışmaları devam eden Etimesgut Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu, "Etimesgut Havalimanı’nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, devam eden çalışmalar kapsamında yüzde 90’ın üzerinde fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını söyledi.

Pist Uzunluğu 3 Bin Metreye Yükseliyor

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. Pistin aşınma tabakası imalatlarını tamamladık." dedi.

Uraloğlu ayrıca, hem mevcut taksi yollarını yenilediklerini hem de yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını kaydederek, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını belirtti.

160 Bin Metrekarelik Yeni Apron İnşa Ediliyor

Apron kapasitesinin de artırıldığını belirten Uraloğlu, "Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, Apron ve Taksiyollarının tamamlanması ile birlikte toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak" açıklamasında bulundu.

Devlet Konukevi’nde İnce İmalat Çalışmaları Sürüyor

Etimesgut Havalimanı’nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi’nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini kaydeden Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

140 Metrelik Ay Yıldız Köprüsü’nde Çalışmalar Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı Bağlantı Yolu kapsamında da çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik. Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı’ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak."

Uraloğlu ayrıca iş kapsamında teknolojik bir köprü de hayata geçirdiklerini belirterek "Ay Yıldız Köprüsü’nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi’nde de çalışmalara devam ediyoruz." dedi.