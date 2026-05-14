        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:09 Güncelleme:
        Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Brezilya'nın popüler YouTube kanalı CazeTV'nin bağlı olduğu LiveModeTV'de hisse satın aldı.

        Bloomberg News'e konuyla ilgili açıklama yapan Ronaldo, "Hedefimiz sporu yeni ve heyecan verici bir şekilde herkesin erişimine sunmak, dijital medya aracılığıyla erişimi ve etkileşimi artırmak" ifadeleri kullandı.

        LiveModeTV, Ronaldo'nun ülkesi Portekiz'de Dünya Kupası'nın ücretsiz dijital yayınını yapmak üzere bir süre önce faaliyetlerine başladı.

        CazeTV'nin Youtube'da 16 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor. Şirket, Instagram'da 660 milyon takipçisi olan Ronaldo vasıtasıyla etkileşimini artırmayı hedefliyor.

        Ronaldo'nun bu anlaşma için ne kadar ödeme yapacağı açıklanmadı.

        ÜLKESİNDE MEDYA ŞİRKETİ SATIN ALMIŞTI

        Cristiano Ronaldo, daha önce ülkesi Portekiz'in önemli medya gruplarından Medialivre'de yatırımcı olmuştu. Yıldız futbolcu, CMTV, Correio da Manha, Record ve Jornal de Negócios gibi yayın organlarını çatısı altında bulunduran şirketin yaklaşık yüzde 30'una sahip oldu.

        MİKROFONU GÖLE ATAN PATRON

        Ronaldo'nun satın alımdan önce bu şirketle yaşadığı sorunlar da gündeme düşmüştü. Portekizli oyuncu, gizlilik ihlali nedeniyle Correio da Manha'ya dava açmıştı. EURO 2016 öncesi bir çekim sırasında sinirlenen Ronaldo, grubun TV kanalı CMTV'de çalışan bir muhabirin mikrofonunu göle fırlatmıştı. Ronaldo, şirkete ortak olduktan sonra buzları eritmek için çalışanlara ikramiye ödemişti.

        SERVETİ 1,4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

        Cristiano Ronaldo'nun 1,4 milyar doların üzerinde serveti olduğu tahmin ediliyor. Portekizli, 2025'te transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yaptığı anlaşmayla servetini büyüttü. Ronaldo'nun medya dışında turizm, tekstil, teknoloji ve sağlık alanında da girişimleri bulunuyor.

