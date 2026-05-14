        Almanya Başbakanı Merz Avrupa'nın geleceğini zorlu görüyor | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Merz Avrupa'nın geleceğini zorlu görüyor

        Almanya Başbakanı Merz, "Bugün Avrupa'nın geleceği, benim daha önce hiç yaşamadığım kadar zorlu görünüyor. Birliğin üzerine kurulduğu neredeyse her ilke bugün baskı altında" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:22
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın geleceğinin zorlu göründüğünü söyledi.

        Şansölye Friedrich Merz, Aachen'da eski İtalya Başbakanı ve Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi'ye Şarlman Ödülü'nün verildiği törende yaptığı konuşmada, "Bugün Avrupa'nın geleceği, benim daha önce hiç yaşamadığım kadar zorlu görünüyor. Birliğin üzerine kurulduğu neredeyse her ilke bugün baskı altında." ifadelerini kullandı.

        "BU KONUDA YANILDIK"

        Avrupa-Batı fikirlerinin gücünün, tüm dünyayı sihirli bir elin dokunuşuyla özgürlük ve barış krallığına dönüştüreceğine çok fazla güvendiklerini dile getiren Merz, bu konuda yanıldıkları itirafında bulundu.

        Merz, Avrupa'nın yeni dünya düzenini, keyfilik ve güçlünün hakkı yerine norm ve kuralların geçerli olacağı şekilde şekillendirme şansına sahip olduğunu kaydetti.

        Avrupa’nın artık haftalık krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Merz, bu nedenle Avrupa'nın net bir rota izlemesi, soğukkanlılığını koruması ve kendi çıkarlarını daha bir özgüvenle tanımlaması gerektiğine işaret etti.

        "AVRUPA KENDİNİ SAVUNMAK ZORUNDA"

        Bu çıkarları korumak için gerektiğinde mücadele etmeye hazır olmalarını gerektiğinin altını çizen Alman Şansölye, "Çıkarlarını savunamayan bir Avrupa, uzun vadede değerlerini koruyamaz. Avrupa bugün kendini savunmak zorundadır. Avrupa bunu anlamıştır. Avrupa uyanmıştır. Avrupa, ekonomik ve güvenlik politikası açısından güçlenmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

        Merz, Avrupalılar olarak kendi adlarına kimin konuşacağına kendilerinin karar vereceğini vurgulayan Merz, "Başka hiç kimse değil. Avrupa sadece güvenlik politikası açısından değil, ekonomik açıdan da kesinlikle güç araçlarına sahiptir. Başkaları da bize bağımlıdır, sadece biz onlara değil." şeklinde konuştu.

        Başbakan Merz, ayrıca Avrupa'nın bir güç olmaya doğru yola çıktığını savundu.

        Şansölye değişen bir dünyada Avrupa'yı bağımsız bir güç olarak sağlamlaştırmak için AB bütçesinin “temelden modernize edilmesi” gerektiğini sözlerine ekledi.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        85 yılın en düşük seviyesinde
