        Haberler Gündem 3. Sayfa Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı! | Son dakika haberleri

        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!

        Adana'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, cami imamının yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Adana’da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adamı, camii imamı yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü.

        İHA'nın haberine göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hz. Musa Camisi’nde meydana geldi. Camiye namaz kılmak için gelen Hüseyin Özgün (70), namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü.

        Durumu fark eden cami imamı Hasan Demir (34) koşarak Özgün’ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından, Hüseyin Özgün tekrar hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Özgün’ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İmam Hüseyin Özgün yaşadıklarını anlatarak, "Hüseyin amcamız haftada bir camimize gelip namazını kılıp giden bir amcamız. Ezan okunmadan önce 2 rekat namaz kıldı. Sonra tekrar namaza kalktığı sırada birden yere düştü. Biz de yanına koştuk, Hüseyin amcamızın nefes alıp vermediğini fark ettik. Kalp masajı yapmaya karar verdim. 35-40 saniye kalp masajı yapmaya başladım. Ardından Hüseyin amcamız nefes alıp vermeye başladı. Dün hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrendik" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

