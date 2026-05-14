Ankara'nın Bala ilçesinde mevsimlik tarım işçisi Keziban Demirci'nin, çocuğuyla kaldığı konteynerde kar maskeli saldırganlarca silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 44 yaşındaki Keziban Demirci ve oğlunun uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın Bala Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığı, dosyanın daha sonra hazırlanan fezlekeyle Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

İddianamede, sezonluk tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte Bala ilçesinde sulama kanalı yakınındaki konteynerde kalan Keziban Demirci'nin, 9 Temmuz 2025'te maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybettiği, yanında bulunan oğlu N.B.D'nin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İddianamede, Hamza Ö, İsmail Ö, Kadir K, Mustafa Ş. ve Dursun E. sanık olarak yer aldı. 18 yaşından küçük H.K'nin dosyası da bu dosyayla birleştirildi. Olaya ilişkin Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporunun da bulunduğu iddianamede, maktul Demirci'nin kızı Şerife Ö'nün sanıklardan Hamza Ö. ile evli olduğu, Hamza Ö'nün aralarında sanık İsmail Ö'nün de bulunduğu ailesiyle olaydan birkaç ay önce konteynere gelerek maktul ve ailesinin yanında kaldıkları ifade edildi.

İddianamede, sanıklardan İsmail Ö. ve Kadir K'nin, Kahramankazan'da kuyumcu soymayı düşündükleri, Demirci ile eşine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 20 gremse altının maktule ait çantada taşındığını öğrendikleri ve sanık Hamza Ö'nün yönlendirmesiyle maktulün evindeki altınların daha kolay hedef olacağını değerlendirerek planı değiştirdikleri belirtildi.

Sanıklar İsmail Ö. ve H.K'nin kiralık araçla Bala ilçesindeki olay yerine geldiği, maktul ve ailesini bir süre gözlemlemeye devam ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların maktulün konteynerde yalnız olduğunu bilerek yaptıkları plan doğrultusunda aldıkları kar maskesi ile eldivenleri giyip tüfeği alarak konteynere doğru ilerledikleri, maktulün kendilerine seslenmesi üzerine, maktul ve çocuğa doğru koşmaya başladıkları anlatıldı.

Maktul Demirci'nin olay anında oğlu N.B.D'ye evin içine girmesini söylediği ve sanık İsmail Ö'nün arkalarından tüfeği birkaç kez ateşlediği aktarılan iddianamede, maktulün merdivenlerde vurularak evin içine düştüğü, sanıkların konteynerin içerisine girdiği ve İsmail Ö'nün önce maktule ardından duvar kenarında bulunan N.B.D'ye ateş ettiği kaydedildi.

ALTIN ÇANTASINI BULAMAYINCA 200 LİRAYI ALDILAR

İddianamede, iki sanığın da konteynerde altınların bulunduğu çantayı aradıkları ancak bulamadıkları, evin banyo kısmından buldukları 200 lirayı aldıkları, olayda kullandıkları tüfeği ise yol kenarında bir işletmenin tel örgülerinin iç kısmına atarak Kahramankazan'a döndükleri ifade edildi.

OLAY SIRASINDA HAREKET ETMEDİĞİ İÇİN HAYATTA KALDI

Sanıklar İsmail Ö, Hamza Ö, Kadir K. ve H.K'nin fikir ve eylem birliği içerisinde plan yaptıkları aktarılan iddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Olay yerinde hayatını kaybeden maktule karşı biri çok yakın mesafeden olmak üzere iki el ateş edildiği, kadına karşı öldürme kastıyla hareket edildiği, mağdur çocuğa karşı ise yine yakın mesafeden ateş edildiği, çocuğun bacak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, çocuğa karşı da öldürme kastıyla hareket edildiği ancak çocuğun hareketsiz durması ve öldüğü düşünülerek tekrar ateş edilmemesi sebebiyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır. Her ne kadar tüfekle ateş ederek maktulü öldürüp, mağdur çocuğu öldürmeye teşebbüs eden İsmail Ö. olsa da diğer sanıkların ve suça sürüklenen çocuk H.K'nin baştan itibaren aynı suçu işlemek için hareket ettikleri, her birinin suçun işlenmesinde ayrı ayrı görevlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerine kar maskesi, eldiven ve kiralık araçla gidilip, olaydan sonra saklanacakları yeri dahi ayarlamış olmalarının gerçek kastlarını ortaya koyduğunu, sanıkların 'öldürme' ve 'yağma' kastına sahip oldukları, bilerek ve isteyerek konteynerde bulunan altınları almak ve konteyner içerisindekileri öldürmek amacıyla hareket ettiklerine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmıştır."​​​​​​​

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar İsmail Ö, Hamza Ö. ve Kadir K. hakkında maktul Demirci'ye karşı "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, mağdur N.B.D'ye karşı "çocuğu tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar ve "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Dursun E. ve Mustafa Ş. hakkında ise maktul Demirci'ye karşı "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve mağdur N.B.D'ye karşı "çocuğu tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Temsili fotoğraf: AA