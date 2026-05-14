        Haberler Keşfet Şehir günlerce sisin altında kaldı: Tarihe geçen en ölümcül hava kirliliği olaylarından biri Büyük Londra Sisi

        1952 yılında Londra'da yoğun kömür kullanımı ve hava koşullarının birleşmesiyle oluşan zehirli sis tabakası, birkaç gün içinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tarihe "Büyük Londra Sisi" olarak geçen felaket, modern çevre yasalarının değişmesinde önemli rol oynadı.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Londra'yı kaplayan ölüm sisi

        The Great Smog of London, modern tarihin en ölümcül hava kirliliği felaketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aralık 1952’de London günler boyunca yoğun ve zehirli bir sis tabakasının altında kaldı. İlk başta sıradan bir kış sisi gibi görülen olay, kısa sürede binlerce insanın hayatını kaybettiği büyük bir felakete dönüştü.

        Soğuk hava felaketi büyüttü

        Dönemin Londra’sında evlerin büyük bölümünde kömür sobaları kullanılıyordu. Fabrikalar ve elektrik santralleri de yoğun şekilde kömür yakıyordu. Aralık ayında havaların aniden soğumasıyla birlikte şehirdeki kömür kullanımı daha da arttı.

        Ancak asıl sorun, kirli havanın şehirden uzaklaşamamasıydı. İngiltere Meteoroloji Kurumu’na göre hava akımlarının durması ve oluşan özel atmosfer koşulları nedeniyle duman ve zehirli gazlar şehir üzerinde sıkışıp kaldı. Böylece sıradan sis, ölümcül bir hava tabakasına dönüştü.

        Şehir görüş mesafesini kaybetti

        Kaynaklara göre sis o kadar yoğundu ki bazı bölgelerde insanlar önlerini birkaç metre bile göremiyordu. Toplu taşıma durma noktasına geldi, araçlar ilerlemekte zorlandı ve şehir hayatı büyük ölçüde kilitlendi.

        Sisin renginin normal sisten farklı olarak sarı ve siyaha yakın tonlarda olduğu aktarılırken, birçok kişinin yürürken yolunu bulabilmek için duvarlara dokunarak ilerlemeye çalıştığı belirtiliyor.

        Sis binaların içine kadar girdi

        London Museum tarafından aktarılan bilgilere göre sis yalnızca sokaklarda değil, binaların içine kadar giriyordu. Sinema salonları, tiyatrolar ve evler dumanla dolarken birçok kişi nefes almakta güçlük çekti.

        Bazı etkinlikler iptal edilirken ambulansların bile yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorlandığı ifade ediliyor. Hastanelerde ise solunum problemi yaşayan insanların sayısı hızla arttı.

        Binlerce insan hayatını kaybetti

        Felaket sırasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişiler ağır şekilde etkilendi. İlk açıklamalarda yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilse de sonraki araştırmalarda gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği ortaya çıktı.

        Britannica ve diğer güvenilir kaynaklarda yer alan bilgilere göre olay nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10 ila 12 bine kadar ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

        Etkileri günlerce sürdü

        Büyük sis birkaç gün boyunca şehrin üzerini kapladı ancak etkileri bununla sınırlı kalmadı. Kaynaklara göre olayın ardından haftalar boyunca solunum yolu rahatsızlıkları ve sağlık sorunları devam etti.

        Uzmanlar, yaşananların sıradan bir doğal afet değil, büyük ölçüde hava kirliliği ve yoğun kömür kullanımının sonucu olduğuna dikkat çekiyor.

        Olay çevre yasalarını değiştirdi

        Büyük sis felaketi yalnızca Londra’nın değil, dünyanın çevre politikalarında da dönüm noktalarından biri oldu. Olayın ardından İngiltere’de hava kirliliğini azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler hazırlandı.

        Kaynaklara göre felaket sonrası çıkarılan “Clean Air Act” yasasıyla birlikte şehirlerde daha temiz yakıt kullanımına geçilmesi ve duman salımının azaltılması hedeflendi.

        Yıllar sonra hâlâ konuşuluyor

        1952’de yaşanan büyük sis felaketi bugün hâlâ hava kirliliğinin ne kadar ölümcül olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle modern şehirlerdeki hava kirliliği tartışmaları sırasında olay sık sık yeniden gündeme geliyor.

        Haber kaynak: Britannica, London Museum, National Geographic, UK Met Office

