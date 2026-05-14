Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: 16 yaşında kaybolan Osman Aktepe'nin annesi tutuklandı | Aydın haberleri | Son dakika haberleri

        16 yaşında kaybolan Osman'ın annesi tutuklandı!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında anne G.Ç., komşusu S.Ö.'nün bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. Osman'ın babası, dayısı ve 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 08:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!

        Aydın'da, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen Osman Aktepe (16) dosyasını 9 ay önce yeniden açmıştı.

        ANNESİ, BABASI VE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

        ANNESİ, KOMŞU VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

        8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BABA İLE DAYI İÇİN ADLİ KONTROL

        Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 12 Mayıs 2026 (Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesini Kabul Etti)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesini kabul etti. Trump: İran'daki liderler pes edecek. Casusluk davasında ilk duruşma. Muhittin Böcek ve oğlu ifade verdi. Bakırhan'dan Terörsüz Türkiye mesajı. Muharrem Can cinayeti davasında yeni karar. Trump altın rezervlerini denetleyecek. ABD'li yazılımcıdan...
        #Osman Aktepe
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?