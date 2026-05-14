16 yaşında kaybolan Osman'ın annesi tutuklandı!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında anne G.Ç., komşusu S.Ö.'nün bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. Osman'ın babası, dayısı ve 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı
Aydın'da, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen Osman Aktepe (16) dosyasını 9 ay önce yeniden açmıştı.
ANNESİ, BABASI VE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AA'daki habere göre Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.
ANNESİ, KOMŞU VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.
8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABA İLE DAYI İÇİN ADLİ KONTROL
Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.