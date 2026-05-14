İstanbul Kadıköy'deki evinde, 12 yaşındayken katledilip öldürülen Hande Çinkitaş davasıyla ilgili ilk karar İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Mahkeme, 30 Mayıs 2022 tarihinde Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Özcan hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat kararına hükmetmişti. Kararın ardından Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı istinafa taşıdı.

İSTİNAF KARARI BOZUP MÜEBBET VERMİŞTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak dosyayı duruşmalı olarak yeniden değerlendirdi. İstinaf mahkemesi, Nezih Çinkitaş’ın “nitelikli kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra takdiri indirim uygulanarak ceza müebbet hapse çevrildi.

Üvey anne Şehnaz Özcan hakkında verilen beraat kararı ise istinaf tarafından da hukuka uygun bulundu.

"EYLEMİN SANIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ SAPTANDI"

Yargıtay kararının gerekçe bölümünde dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Mahkeme, dava dosyasındaki delillerin yeterli olduğunu belirterek, “eylemin sanık Nezih tarafından kasten gerçekleştirildiğinin saptandığını” vurguladı.

Kararda ayrıca yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, tüm delillerin tartışıldığı, eksik inceleme bulunmadığı ve mahkumiyet kararının kesin verilere dayandırıldığı ifade edildi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEYE YETERLİ KESİN KANIT YOK"

Yargıtay, dikkat çeken bir başka değerlendirmede ise “canavarca hisle öldürme” suçlaması yönünden yeterli kesin delil bulunmadığını belirtti. Kararda, canavarca hisle öldürmenin “sırf öldürmüş olmak için öldürme” ya da “acı çektirmekten zevk alma amacıyla öldürme” olarak tanımlandığı hatırlatılarak, sanığın bu amaçla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin kanıt bulunmadığı kaydedildi.

ŞEHNAZ ÖZCAN YÖNÜNDEN BERAAT ONANDI

Yargıtay, Şehnaz Özcan hakkında ise “suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını” belirterek beraat kararını yerinde buldu. Kararda “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine dikkat çekildi.

OY BİRLİĞİYLE ONAMA KARARI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonunda katılan tarafların ve sanık avukatının tüm temyiz başvurularını esastan reddetti. Daire, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği kararın oy birliğiyle onanmasına hükmetti.

İŞTE KAN DONDURAN CİNAYETİN AYRINTILARI

12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001 günü başı çekiçle ezilip boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Kollarında da bıçak izleri bulunan Hande’nin cinayeti, yıllarca delil yetersizliğinden çözülemedi.

SAHTE OLAY YERİ KURGULANDI

Olay sonra evde yapılan incelemede, olayda kullanılan bıçak, çekiç ve makas gibi birçok maddenin evin farklı yerlerinde olduğu dikkat çekti. En dikkat çeken detaylardan biri de Hande Çinkitaş’ın iki avucunda ve göğüs kısmında bulunan kökü olmayan saç telleriydi. Katile ait olabileceği umuduyla incelemeye gönderilen saç telleriyle ilgili ortaya çıkan gerçek, cinayet olayında oynanan oyunu gözler önüne serdi.

Hande’nin iki avucunda bulunan saçların Hande’ye ait olduğu ve saçların makasla düzgün şekilde kesildiği görüldü. Yetkililere göre katil, Hande’nin saçlarını keserek avucuna yerleştirip sanki Hande katiliyle saç saça boğuşmuş izlenimi vermek istedi.

O dönem Asayiş Şube Müdürü olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, şu an Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.

İKİ ÖNEMLİ İSİM DOSYAYI YÖNETTİ

Tüm ayrıntılara rağmen olay yıllarca çözülemedi. Zaman aşımına bir yıl kala İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak Şinasi Yüzbaşıoğlu göreve getirildi.

O dönem Cinayet Büro Amiri olan Kıvanç Taşçı, şu an Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.

Bu değişikliğin ardından Cinayet Büro Amirliği’ne Emniyet Amiri Kıvanç Taşçı geldi. Bu iki isim, yıllardır çözülemeyen dosyaların yeniden incelenmesine öncülük etti. İncelenen faili meçhul dosyalardan biri de Hande Çinkitaş dosyasıydı. Dava zaman aşımına uğramak üzereydi.

BAZ, HTS VE ÇELİŞKİLİ İFADELER BULUNDU

Dosyada eksik görülen Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş’a ilişkin HTS ve baz kayıtları incelendi. İfadeler yeniden alınırken çelişkili beyanlar tek tek ortaya çıkarıldı. Olay yerinde elde edilen bulgular ise 19 yıl sonra yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek incelendi.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER

Olayın kritik soruşturmalarından biri olan baba Nezih Çinkitaş’ın çelişkili ifadeleri tek tek ortaya çıkarıldı. Çelişki yaratan ifadeler şöyle sıralandı:

Nezih Çinkitaş, olay günü evden çıkarken evin anahtarını evde masada unuttuğunu söylüyor. İş yerinin anahtarı ile ev anahtarının ayrı olduğunu belirtiyor.

Olay günü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çekilen fotoğraf ve görüntüler üzerinde yapılan incelemede ise masanın üzerinde anahtar olmadığı tespit edildi. Çalışmaya göre Nezih Çinkitaş burada yalan söylüyordu.

Olaydan 11 gün sonra hâlâ incelemesi bitmeyen eve gitmek isteyen Nezih Çinkitaş, polis çağırarak eve giriyor. Evde Hande’nin cesedinin bulunduğu kapı dibinde kayıp anahtarı tesadüfen buluyor ve polise gösteriyor.

FOTOĞRAFLARDA ANAHTAR YOKTU

Fotoğraflar incelendiğinde, 11 gün sonra anahtarın bulunduğu noktada herhangi bir anahtarın görülmediği ortaya çıktı. Polisin çalışmasına göre Nezih Çinkitaş, sözde kaybettiği anahtarı olay sonrası evin içine giderek bıraktı. Ardından polisle eve girerek tesadüfen anahtarları bulmuş gibi yaptı ve polis memurları da bu oyuna tanık oldu.

BABA DİREK YUKARI ÇIKTI

Nezih Çinkitaş, ifadesinde olay günü önce okula gittiğini, okulun dağıldığını düşündüğünü ve Hande’ye yetişemediğini söyledi. Ardından apartmana gelen Nezih Çinkitaş, komşu apartmanın ziline basarak “Hande, Hande” diye bağırdı. Komşu tarafından açılan kapıdan içeri giren Nezih Çinkitaş, asansörle direkt en üst kattaki komşuya çıkarak Hande’nin gelip gelmediğini sordu.

Bu dairede Hande’nin okul arkadaşı bulunuyordu. Kapıyı açan komşu, çocukların okuldan henüz gelmediğini söyleyince aşağı indi. İddiasına göre dairenin kapısını aralık gören Nezih içeri girip Hande’nin cesedini gördü. Nezih Çinkitaş’ın ifadesine göre o gün eve ilk kez gelmişti.

Dairenin kapısının açık olduğunu söyleyen Nezih Çinkitaş’ın ifadesini çürüten ifade ise komşu Esma F.’den geldi. Esma F., saat 14.00 sıralarında dışarı çıktığı sırada Hande’lerin kapısının kapalı olduğunu söyledi.

BİDON DETAYI FOTOĞRAFTA

İkinci bir tanık ise Yunus S.’ydi. Yunus S., 2017’de verdiği ifadede baba Nezih Çinkitaş’ı, saat 16.00 sıralarında gördüğünü söyledi. Hande’lerin üst katında oturduklarını anlatan Yunus S., “Ben asansör beklerken Nezih Çinkitaş geldi. Apartman kapısını ben açtım ona. Elinde bir bidon vardı. O yukarı çıktı. Ben asansörden indiğimde alt katta yani Hande’lerin kapısının anahtarla açılma sesini duydum” dedi.

Baba Nezih Çinkitaş’ın ifadesi alındı. İfadesinde, “Daha önce elinde bidonla eve geldin mi?” sorusu soruldu. Baba Çinkitaş, eve bidonla gelmediğini söyleyerek görgü tanığını yalanladı. Ancak olay günü çekilen olay yeri fotoğraflarında, tanık Yunus S.’nin bahsettiği bidonun koltuk üzerinde olduğu görüldü.

HTS KAYITLARI

19 yıl sonra dosyada görülen eksiklik üzerine üvey anne ve babanın cep telefonu kayıtları ortaya çıktı.

Baba Nezih Çinkitaş, verdiği ifadesinde olay günü gittiği yerleri tek tek anlatıyordu. O gün baldızını sabit telefondan aradığını ve geçmiş olsuna gittiğini söylüyordu.

Ancak yapılan baz istasyonu incelemesinde Nezih Çinkitaş’ın İçerenköy bölgesi dışına çıkmadığı belirlendi. Yani ev ve iş yerinin bulunduğu baz bölgesinden hiç ayrılmamıştı.

İncelenen telefon kayıtlarında, o gün hiç kimseyi cep telefonuyla aramadığı ortaya çıktı. İfadesinde Hande’yi de aradığını söyleyen Nezih Çinkitaş’ın, baz istasyonu kayıtlarına göre ev ve iş yeri bölgesinden hiç çıkmadığı tespit edildi. “Baldızımı görmeye gittim” dediği ifadesinde de çelişki bulundu.

BIÇAKTA DNA ÇIKTI

19 yıl sonra Adli Tıp Kurumu’na gönderilen bulgular arasında yer alan olayda kullanılan bıçakta baba Nezih Çinkitaş’ın DNA’sı bulundu. Bu DNA da soruşturmada önemli deliller arasında yer aldı.