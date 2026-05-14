Adana'da yaşandı... Sokakta kuzen vahşeti!
Adana'da, 21 yaşındaki Ahmet Zerzur, tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından sokakta defalarca bıçaklandı. Zerzur, hastanaye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan H.Z.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:29
Adana'da olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Zerzur (21) ile kuzeni H.Z. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre büyüyen tartışmada H.Z., Ahmet Zerzur'u defalarca bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zerzur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
KATİL KUZEN ARANIYOR
Polis, kaçan şüpheli H.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
