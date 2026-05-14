Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika feci kaza! Korkunç görüntü! Mersin'de akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü! | Son dakika haberleri

        Korkunç görüntü! Mersin'de akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!

        Mersin'de akaryakıt tankındaki patlamada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Süleyman Güner, gözyaşları arasında toprağa verildi. Güner'in 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!

        Mersin'de çalıştığı akaryakıt depolama tesisinde akaryakıt tankındaki patlamada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Süleyman Güner (47), toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait akaryakıt depolama tesisinde, dün yangın çıktı.

        800 tonluk akaryakıt tankının üstüne çıkan saha personeli Süleyman Güner, numune aldığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu.

        REKLAM

        Güner, patlama sonucu aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güner, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan 2 çocuk babası Süleyman Güner, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’ların da destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Süleyman Güner’in cenazesi, Kazanlı Mahallesi'ne götürüldü.

        REKLAM

        Güner, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Süleyman Güner'in 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Metin, 19 yıl önce kayboldu... "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!

        İzmir'in Foça ilçesinde askerlik görevini yaparken hava değişimi izniyle geldiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 16 Mayıs 2007'de kaybolan 22 yaşındaki Metin Karslıoğlu'ndan ailesi bir daha haber alamadı. Faili meçhul dosyanın aydınlatılmasını istediğini belirten ağabey Fatih Karslıoğlu, "19 yıl oldu k...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde