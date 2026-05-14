Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 33'ü Tepebaşı Belediyesi görevlisi 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKA'da yer alan habere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

60 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığı, bilirkişi, Mülkiye Başmüfettişliği ve emniyet raporları ile HTS-baz analiz raporları; ihbarcı, müşteki ve tanık ifadeleri, banka kayıtları, kripto varlık hesapları ve belediye evraklarına göre "bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapıldığı" iddiasına yer verilen açıklamada, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları düzenlendiği, hizmet karşılığı olmayan ve karşılığından fazla fatura düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edilerek zimmet suçunun işlendiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca el konulduğu, haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheliye ilişkin gözaltı, ikamet ve işyerlerinde arama ve elkoyma talimatı verildiği duyuruldu.

3 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İHA'da yer alan habere göre; Özel Kalem Müdürü Ö.E. ile Belediye Başkan Yardımcıları S.Y. ve B.Ç.'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.