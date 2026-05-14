Fransa'nın güneydoğusundaki Fransız Rivierası'nda bulunan yaklaşık 75 bin kişilik nüfusa sahip Cannes, her yıl mayıs ayında bir hayli popüler hale geliyor. Bunun nedeni de Cannes Film Festivali.

Cannes Film Festivali, popüler sinemanın şaşaasından ziyade sinemanın bir sanat formu olarak nerede durduğunu sorgulayan bir festival olarak 79 yıldır küresel ölçekte ilgi görürken dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul ediliyor.

FAŞİZME TEPKİ OLARAK DOĞDU

Sinema dünyasında sadece bir ödül töreni ya da prestijli bir gösterim alanı olmanın çok ötesinde, yedinci sanatın küresel pusulası konumundaki Cannes Film Festivali, politik bir refleksin ürünü olarak ortaya çıktı. 1930’ların sonunda, İtalya'nın lideri Benito Mussolini kontrolündeki Venedik Film Festivali'nin faşist propagandaya alet olmasına tepki olarak özgür ve bağımsız bir alternatif olarak planlanan festival, II. Dünya Savaşı nedeniyle ilk kez 1946'da düzenlenebildi.

İlk festivalin açılış balosundan bir fotoğraf.

BAŞARILARI CANNES'DA TESCİLLENDİ

Hollywood'un gişe odaklı, endüstriyel yapısına karşı Cannes Film Festivali'nin varlık nedenlerinden biri; sinemayı bir sanat formu olarak gören, özgün bir üsluba sahip yönetmenlerin en büyük koruyucusu olması. Örneğin; Joel Coen, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Ken Loach, Lars von Trier, Bong Joon-ho ve Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenlerin küresel ölçekte tescillenmesi, Cannes Film Festivali'nde kazandıkları ödüllerle gerçekleşti.

Martin Scorsese, 2018'deki Cannes Film Festivali'nde, kariyerinin 50'nci yılı nedeniyle onurlandırıldı.

AYRICALIKLI BİR KONUMA SAHİP

Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında toplamda en çok ödül alan ve rekoru elinde tutan yönetmen olan Ken Loach, festival tarihi boyunca ana yarışmada 5 büyük ödül kazandı. İngiliz yönetmen, iki kez 'Altın Palmiye' ve 3 kez 'Jüri Ödülü'ne lâyık görülerek festivalin mutlak rekor sahibi olarak festival tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Loach, ayrıca Cannes Film Festivali'nde en çok filmi gösterilen yönetmen rekoruna da sahip. Ken Loach, bu rekora 16 filmle sahip.

Ken Loach, 2019'daki Cannes Film Festivali'nde kendisini görüntüleyen gazetecilerle bir süre bu şekilde sohbet etti.

İKİŞER 'ALTIN PALMİYE' KAZANAN YÖNETMENLER • Ken Loach (İngiltere) • Francis Ford Coppola (ABD) • Michael Haneke (Avusturya) • Ruben Östlund (İsveç) • Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne (Belçika) • Emir Kusturica (Sırbistan) • Shohei Imamura (Japonya) • Bille August (Danimarka) • Alf Sjöberg (İsveç) * Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü olan 'Altın Palmiye', yılın en iyi filmine veriliyor.

Festivalin ikinci en prestijli ödülü olan 'Grand Prix'i ikişer kez kazanan 4 yönetmen bulunuyor.

♦ Nuri Bilge Ceylan

♦ Andrei Tarkovsky

♦ Bruno Dumont

♦ Matteo Garrone

Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında Kış Uykusu filmiyle kazandığı Altın Palmiye Ödülü'nü, Quentin Tarantino ve Uma Thurman'ın ellerinden almıştı.

Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'nde doğrudan kendi adına kazandığı, biri festivalin en büyük ödülü olan 'Altın Palmiye' olmak üzere toplam 5 ödüle lâyık görüldü.

Peki Nuri Bilge Ceylan'ın 5 olan ödül sayısıyla eşitse Ken Loach, neden festivalin rekortmeni?

Kazandığı 2 ödülün festivalin en büyük, 3 ödülün ise en büyük ikinci ödül olmasından dolayı Ken Loach, Cannes Film Festivali'nin rekortmeni olarak kabul ediliyor.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER • Uzak (2003)... Grand Prix • İklimler (2006)... FIPRESCI • Üç Maymun (2008)... En İyi Yönetmen • Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)... Grand Prix • Kış Uykusu (2014)... Altın Palmiye * Grand Prix... Jüri Büyük Ödülü * FIPRESCI... Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Uzak'ın başrol oyuncuları; Muzaffer Özdemir ile Mehmet Emin Toprak 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'Kuru Otlar Üstüne'nin başrol oyuncusu Merve Dizdar, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü alırken bugüne kadar 5 filmden sadece 'Ahlat Ağacı' hiçbir kategoride ödül alamadı.

Merve Dizdar, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Kuru Otlar Üstüne'deki 'Nuray' karakteriyle kazandı.

3 YILDIR YOKUZ

Bu yıl, 12 - 23 Mayıs arasında sinema dünyasının kalbi yine Cannes Film Festivali'nde atacak. Ancak festivalin en prestijli kulvarı olan ana yarışma seçkisinde gözlerimiz ne yazık ki yine bir Türk filmini arayacak. Üst üste üç yıldır devam eden bu yokluk, ülke sinemamız adına derin bir sessizliğin de habercisi.

Festivalin son çeyrek asırlık hafızasını tazelediğimizde, bu görkemli arenayı adeta tek başına domine eden, Türk sinemasını, elit bir marka haline getiren yönetmen olarak karşımıza Nuri Bilge Ceylan çıkıyor.

Cannes Film Festivali ile arasında organik, adeta birbirini besleyen bir bağ kuran Nuri Bilge Ceylan, kazandığı ödüllerle adeta festivalin kadrolu yönetmenlerinden biri haline geldi. Tam da bu yüzden, Cannes Film Festivali'ndeki bu üç yıllık derin boşluğu, Ceylan'ın bir süredir setlerden uzak oluşuna ve yeni bir film üretmemiş olmasına bağlamak hiç de zor değil. Onun vizöründen mahrum kalan festival seçkisi, bizim için eksik bir şölenden farksız.

Türk sinemasının uluslararası arenadaki bu mevcut tablosu, akıllara ister istemez Barış Manço'nun o zamansız ve hüzünlü 'Gülpembe nakaratını getiriyor; "Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz..."

Sinemamızın 'Gülpembe'si olan o büyüleyici Cannes Film Festivali'ndeki başarıları, şimdilik bir hatıra sineması tadında hafızamızda asılı. Gözümüz ve kulağımız ise yine, o sessizliği bozacak bir sonraki Nuri Bilge Ceylan başyapıtında veya onun açtığı yoldan yürüyecek yeni nesil sinemacılarımızda olacak.

'Kuru Otlar Üstüne'nin ekibi; Deniz Celiloğlu, Nuri Bilge Ceylan, Merve Dizdar ve Musab Ekici..

Nuri Bilge Ceylan; Pınar Deniz, Osman Sonant ve Altan Erkekli'nin başrollerini paylaştığı yeni filmi 'Yorgun Güneş'in çekimlerine devam ediyor. Ceylan, önümüzdeki yıl büyük ihtimalle yeni filmiyle Cannes Film Festivali'ne katılacak. Film, bir sahil kasabasında geçen baba - kız ilişkisi ve bastırılmış duygular üzerine kurulu bir hikâyeyi konu alıyor.