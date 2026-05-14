Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çarpıcı bir haber paylaştı. Gazetenin ulaştığı gizli istihbarat raporu, Çin'in İran Savaşı sürerken ABD karşısında büyük avantaj elde ettiğini ortaya koydu.

Raporu okuyan iki ABD'li yetkilinin aktardığına göre, gizli bir ABD istihbarat analizi Çin'in İran'daki savaşı; askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda ABD karşısındaki avantajını en üst düzeye çıkarmak için nasıl kullandığını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre değerlendirme, Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşürken, Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı Orgeneral Dan Caine için hazırlandı.

REKLAM

Genelkurmay'ın istihbarat direktörlüğü tarafından hazırlanan raporda, Çin'in İran çatışmasına verdiği tepki; devlet gücünün dört aracı olan diplomatik, enformasyonel, askeri ve ekonomik başlıklar üzerinden değerlendirilen "DIME" çerçevesiyle analiz ediliyor.

KÖRFEZ'DEKİ MÜTTEFİKLERİNE SİLAH SATTI, ENERJİ KONUSUNDA ZORLANANLARA YARDIM ETTİ

Rapora göre ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran savaşını başlatmasından bu yana Çin, İran'ın füze ve İHA saldırıları karşısında askeri üslerini ve petrol altyapılarını savunmakta zorlanan ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine silah sattı.

Pekin ayrıca, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın dünya petrol ve doğalgazının beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası enerji ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ülkelere de yardım etti.

Raporda ayrıca savaşın, Tayvan'ın geleceği konusunda Çin ile yaşanabilecek olası bir gerilimde kritik öneme sahip olacak büyük miktarda ABD mühimmat stokunu tükettiği belirtiliyor. Orta Doğu genelinde ABD askeri ekipmanları ve tesislerinin zarar görmesine ya da yok edilmesine yol açan İran çatışması, Pekin'e ABD'nin nasıl savaştığını gözlemleme ve gelecekteki operasyonlarını nasıl planlayacağını öğrenme fırsatı verdi.

REKLAM

Raporda, Pekin'in savaşa yönelik yaygın eleştirileri kendi kamuoyu mesajlarına dahil ederek çatışmayı "yasadışı" olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

Rapora ilişkin konuşan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, "Küresel güç dengesinin Amerika Birleşik Devletleri dışında herhangi bir ülke lehine değiştiğini öne süren iddialar temelden yanlıştır" dedi.

Raporun zamanlaması ise Trump'ın dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiyi yeniden dengelemeyi amaçlayan ve birkaç gün sürecek Pekin görüşmelerine başlaması nedeniyle özellikle hassas görülüyor.