        İlker Aksum: Yüksek ücret alan oyuncular var - Magazin haberleri

        İlker Aksum: Yüksek ücret alan oyuncular var

        Sektörde artan maliyetlere ve oyuncu ücretlerine dair açıklamalarda bulunan İlker Aksum, "Her sektörde maliyetler arttı. Oyuncu kaşelerinin konuşulması ayıp. Yüksek ücret alanlar var ama onlar star, kıskançlık yapmayın" ifadelerini kullandı

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 08:12 Güncelleme:
        "Yüksek ücret alan oyuncular var"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlker Aksum, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Mağazaları gezip alışveriş yapan Aksum, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hem oyunculuk sektörü hem de özel hayatına dair konuştu.

        "OYUNCU KAŞELERİNİN KONUŞULMASI AYIP"

        Son dönemde sektörde artan maliyetler ve oyuncu ücretleriyle ilgili iddialara değinen Aksum, "Maliyeti artmayan ne var ki? Bizim sektörde de arttı, idare etmeye çalışıyoruz. Her sektör şu an zor durumda. Oyuncuların kaşelerinin konuşulması da çok ayıp. Ben bu işin içindeyim, iddiaların çoğu asparagas. Evet, yüksek ücret alan oyuncular var ama onlar star. Bu durum dünyanın her yerinde böyle, kıskançlık yapmayın" ifadelerini kullandı.

        Şubat 2025'te kızı Lila'yı kucağına alan İlker Aksum, babalık heyecanını paylaştı. Eşi Dilay Ekmekçioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, kızının sosyal medyadaki popülerliğiyle ilgili espri yaparak "Lila artık sosyal medya fenomeni oldu. Hanımefendi milyonlarca izlenerek beni bile geçti. Biraz geç baba oldum ama bu gerçekten bambaşka bir duyguymuş. Tüm vaktimi onunla geçiriyorum, çok mutluyuz" diye konuştu.

        Aksum, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda; kariyeri boyunca mesleki deformasyon ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini, bu durumdan kendisini eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun kurtardığını söylemişti.

        "YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

        Bu açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Aksum, "Hepimizin zor zamanları oluyor. O dönemde eşim Dilay Ekmekçioğlu ile tanışmıştım. Evlilik kolay değil, bazen zorlayıcı olabiliyor ama biz çok güzel bir mutluluk yakaladık. Bana çok güzel bir evlat verdi. 53 yaşındayım ve gerçekten yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        "İsrail ile gizli iş birliği affedilemez"
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
