İlker Aksum: Yüksek ücret alan oyuncular var

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlker Aksum, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Mağazaları gezip alışveriş yapan Aksum, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hem oyunculuk sektörü hem de özel hayatına dair konuştu.

"OYUNCU KAŞELERİNİN KONUŞULMASI AYIP"

Son dönemde sektörde artan maliyetler ve oyuncu ücretleriyle ilgili iddialara değinen Aksum, "Maliyeti artmayan ne var ki? Bizim sektörde de arttı, idare etmeye çalışıyoruz. Her sektör şu an zor durumda. Oyuncuların kaşelerinin konuşulması da çok ayıp. Ben bu işin içindeyim, iddiaların çoğu asparagas. Evet, yüksek ücret alan oyuncular var ama onlar star. Bu durum dünyanın her yerinde böyle, kıskançlık yapmayın" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Şubat 2025'te kızı Lila'yı kucağına alan İlker Aksum, babalık heyecanını paylaştı. Eşi Dilay Ekmekçioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, kızının sosyal medyadaki popülerliğiyle ilgili espri yaparak "Lila artık sosyal medya fenomeni oldu. Hanımefendi milyonlarca izlenerek beni bile geçti. Biraz geç baba oldum ama bu gerçekten bambaşka bir duyguymuş. Tüm vaktimi onunla geçiriyorum, çok mutluyuz" diye konuştu.

Aksum, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda; kariyeri boyunca mesleki deformasyon ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini, bu durumdan kendisini eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun kurtardığını söylemişti.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Bu açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Aksum, "Hepimizin zor zamanları oluyor. O dönemde eşim Dilay Ekmekçioğlu ile tanışmıştım. Evlilik kolay değil, bazen zorlayıcı olabiliyor ama biz çok güzel bir mutluluk yakaladık. Bana çok güzel bir evlat verdi. 53 yaşındayım ve gerçekten yeniden doğmuş gibiyim" dedi.