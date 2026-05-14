        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'la zirvede 104 hafta!

        Okan Buruk'la zirvede 104 hafta!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda görevde kaldığı 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşarken, liderlik koltuğuna da adeta ambargo koydu. Cimbom, Buruk yönetiminde 104 hafta Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde kulüp tarihine altın harflerle geçen, rakiplerini kıskandıran bir istatistiksel başarıya imza atıyor.

        Göreve geldiği 2022 yılından bu yana kırılmadık rekor bırakmayan tecrübeli teknik adamın, sarı kırmızılı kulübe adeta çağ atlatan performansı rakamlarla tescillendi.

        Üst üste gelen dördüncü şampiyonluk zaferinin ardından ortaya çıkan tablo, sadece elde edilen başarıların değil, aynı zamanda ligde kurulan mutlak hakimiyetin de bir kanıtı niteliğinde.

        Cimbom, Okan Buruk öncesindeki tam 11 sezonluk süreçte Süper Lig’de toplamda 108 hafta liderlik koltuğunda oturabilmişti.

        Başarılı çalıştırıcı ile birlikte bambaşka bir sayfa açan Aslan, bu uzun süreli performansı neredeyse tek bir döneme sığdırdı.

        Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğuna yürüyen sarı kırmızılı ekip, bu süreçte tam 104 hafta boyunca zirvedeki yerini kimseye bırakmadı.

        Ortaya çıkan bu çarpıcı tablo, Galatasara’ın dominasyonunu resmen ilan ediyor.

        On bir yılda ulaşılan liderlik süresine sadece dört yıl gibi kısa bir sürede yaklaşılması, teknik heyetin ve yönetimin kurduğu sistemin başarısını gözler önüne seriyor.

        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
