Okan Buruk'la zirvede 104 hafta!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda görevde kaldığı 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşarken, liderlik koltuğuna da adeta ambargo koydu. Cimbom, Buruk yönetiminde 104 hafta Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde kulüp tarihine altın harflerle geçen, rakiplerini kıskandıran bir istatistiksel başarıya imza atıyor.
Göreve geldiği 2022 yılından bu yana kırılmadık rekor bırakmayan tecrübeli teknik adamın, sarı kırmızılı kulübe adeta çağ atlatan performansı rakamlarla tescillendi.
Üst üste gelen dördüncü şampiyonluk zaferinin ardından ortaya çıkan tablo, sadece elde edilen başarıların değil, aynı zamanda ligde kurulan mutlak hakimiyetin de bir kanıtı niteliğinde.
Cimbom, Okan Buruk öncesindeki tam 11 sezonluk süreçte Süper Lig’de toplamda 108 hafta liderlik koltuğunda oturabilmişti.
Başarılı çalıştırıcı ile birlikte bambaşka bir sayfa açan Aslan, bu uzun süreli performansı neredeyse tek bir döneme sığdırdı.
Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğuna yürüyen sarı kırmızılı ekip, bu süreçte tam 104 hafta boyunca zirvedeki yerini kimseye bırakmadı.