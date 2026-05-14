        Yasemin Kay Allen: Eşimden uzak kalmak üzüyor

        Yasemin Kay Allen: Eşimden uzak kalmak üzüyor

        Ocak ayında eski FBI ajanı Erdal Kaya ile evlenen oyuncu Yasemin Kay Allen, "Eşimden uzak kalmak biraz üzüyor. Araya mesafeler girince duygu durumunda zorlanıyorum" dedi

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 13:13 Güncelleme:
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Eski FBI ajanı olan eşi Erdal Kaya ile ilişkisine değinen Allen, “Eşimden uzak kalmak biraz üzüyor. Araya mesafeler girince duygu durumunda zorlanıyorum ama her gün telefonda en az 500 kez konuşuyoruz. O da gelip gidecek zaten, burada işleri var" dedi.

        ABD'deki yaşamına da değinen oyuncu, "Orada daha sakiniz, daha sağlık odaklıyız. Oyunculuk ve tiyatro çalışmalarımı New York bazlı yapmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Yurt dışında aldığı eğitimler ve sektör deneyimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Allen, farklı oyunculuk ekollerini keşfetmeye odaklandığını vurguladı. Oyuncu, "Her hocanın anlatım biçimi farklı. Bu ara kamera önü çalışmaları için farklı atölye ve seminerlere katılıyorum. ABD'de iş yapmak herkesin hayalidir. Teknikler farklı, her ülkenin kendine özgü bir ekolü var. Biraz onları anlamaya çalışıyorum, insanlarla yakınlık kuruyorum. Sektörün nabzını tutmak için çevremi genişletmeye çalışıyorum. Neler oluyor, neler bitiyor bilmek istiyorum” dedi.

