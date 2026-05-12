İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaşırken, sözleşmelerinin son yılına giren yıldız oyuncular kulüplerin radarına girmeye başladı. Sezon sonunda takımlarından bonservis bedeli olmadan ayrılma ihtimali bulunan tecrübeli isimler, hem sportif kalite hem de yüksek piyasa değerleriyle dikkat çekiyor. İşte Türk takımlarının da transfer listesinde bulunan o futbolcular...
Dünya futbolunda 2025-2026 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.
İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular...
MIKA MARMOL
Las Palmas - 10 milyon Euro
ILLAN MESLIER
Leed United - 10 milyon Euro
ALLAN SAINT-MAXIMIN
Lens - 10 milyon Euro
ANDREW ROBERTSON
Liverpool - 10 milyon Euro
XAVER SCHLAGER
Leipzig - 10 milyon Euro
OLEKSANDR ZINCHENKO
Ajax - 10 milyon Euro
YVES BISSOUMA
Tottenham - 12 milyon Euro
DIOGO LEITE
Union Berlin - 12 milyon Euro
DAICHI KAMADA
Crystal Palace - 12 milyon Euro
MATHIAS JENSEN
Brentford - 12 milyon Euro
ZEKİ ÇELİK
Roma - 12 milyon Euro
DANILHO DOEKHI
Union Berlin - 13 milyon Euro
FABINHO
Al Ittihad - 13 milyon Euro
ARTHUR AVOM
Lorient - 15 milyon Euro
SOUFFIAN EL KAROUANI
Utrecht - 15 milyon Euro
MALANG SARR
Lens - 15 milyon Euro
RICO HENRY
Brentford - 15 milyon Euro
JOHN STONES
Manchester City - 15 milyon Euro
LEON GORETZKA
Bayern Münih - 15 milyon Euro
OSCAR MINGUEZA
Celta Vigo - 18 milyon Euro
JULIAN BRANDT
Borussia Dortmund - 20 milyon Euro
MARCOS SENESI
Bournemouth - 22 milyon Euro
HARRY WILSON
Fulham - 25 milyon Euro
BERNARDO SILVA
Manchester City - 27 milyon Euro
DUSAN VLAHOVIC
Juventus - 35 milyon Euro