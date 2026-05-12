Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular! (2025-2026)

        İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaşırken, sözleşmelerinin son yılına giren yıldız oyuncular kulüplerin radarına girmeye başladı. Sezon sonunda takımlarından bonservis bedeli olmadan ayrılma ihtimali bulunan tecrübeli isimler, hem sportif kalite hem de yüksek piyasa değerleriyle dikkat çekiyor. İşte Türk takımlarının da transfer listesinde bulunan o futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya futbolunda 2025-2026 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.

        2

        İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular...

        3

        MIKA MARMOL

        Las Palmas - 10 milyon Euro

        4

        ILLAN MESLIER

        Leed United - 10 milyon Euro

        5

        ALLAN SAINT-MAXIMIN

        Lens - 10 milyon Euro

        6

        ANDREW ROBERTSON

        Liverpool - 10 milyon Euro

        7

        XAVER SCHLAGER

        Leipzig - 10 milyon Euro

        8

        OLEKSANDR ZINCHENKO

        Ajax - 10 milyon Euro

        9

        YVES BISSOUMA

        Tottenham - 12 milyon Euro

        10

        DIOGO LEITE

        Union Berlin - 12 milyon Euro

        11

        DAICHI KAMADA

        Crystal Palace - 12 milyon Euro

        12

        MATHIAS JENSEN

        Brentford - 12 milyon Euro

        13

        ZEKİ ÇELİK

        Roma - 12 milyon Euro

        14

        DANILHO DOEKHI

        Union Berlin - 13 milyon Euro

        15

        FABINHO

        Al Ittihad - 13 milyon Euro

        16

        ARTHUR AVOM

        Lorient - 15 milyon Euro

        17

        SOUFFIAN EL KAROUANI

        Utrecht - 15 milyon Euro

        18

        MALANG SARR

        Lens - 15 milyon Euro

        19

        RICO HENRY

        Brentford - 15 milyon Euro

        20

        JOHN STONES

        Manchester City - 15 milyon Euro

        21

        LEON GORETZKA

        Bayern Münih - 15 milyon Euro

        22

        OSCAR MINGUEZA

        Celta Vigo - 18 milyon Euro

        23

        JULIAN BRANDT

        Borussia Dortmund - 20 milyon Euro

        24

        MARCOS SENESI

        Bournemouth - 22 milyon Euro

        25

        HARRY WILSON

        Fulham - 25 milyon Euro

        26

        BERNARDO SILVA

        Manchester City - 27 milyon Euro

        27

        DUSAN VLAHOVIC

        Juventus - 35 milyon Euro

        28

        IBRAHIMA KONATE

        Liverpool - 50 milyon Euro

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da hayvan pazarında kavga; 1 ölü, 13 yaralı

        VAN'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de