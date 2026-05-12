        eBay, GameStop'un 56 milyar dolarlık devralma teklifini reddetti!

        eBay, GameStop'un 56 milyar dolarlık cesur devralma teklifini finansman endişeleri nedeniyle geri çevirdi. Ryan Cohen yönetimindeki GameStop'un iddialı hamlesi, Wall Street'te şüpheyle karşılanırken, eBay'in mevcut yönetiminin büyüme stratejisine güvendiğini ortaya koydu.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:55 Güncelleme:
        56 milyar doları geri çevirdi!

        GameStop, 2021 yılında iflasın eşiğinden dönerek Wall Street tarihine geçen efsanevi bir yükseliş yaşamıştı. Ryan Cohen’in önderliğinde yaşanan short squeeze ile adeta yeniden doğan ve “meme stock” olgusunun en önemli sembolü haline gelen GameStop, o tarihten bu yana ivmesini korumayı başardı. Batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dönemde sadece 250 milyon dolarlık piyasa değerine sahipken bugün çok daha iddialı bir oyuncu haline gelen şirket, şimdi gözünü çok daha büyük bir hedefe dikti. GameStop, kendisinden yaklaşık dört kat büyük olan eBay’i 56 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. Ancak eBay bu cesur ve tartışmalı teklifi kesin bir dille reddetti.

        EBAY’İN KARARI VE PİYASA TEPKİSİ

        eBay, Salı günü yaptığı açıklamada GameStop’un teklifini “ne inandırıcı ne de cazip” bulduğunu duyurdu. eBay Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pressler, şirketin mevcut yönetim kadrosuyla sürdürülebilir büyümeyi devam ettireceğine olan güvenlerini vurguladı. Teklifin açıklanmasından bu yana eBay hissesi, 125 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında seyrederek salı günü %1,1 düşüşle 107 dolardan işlem gördü. GameStop hissesi ise yaklaşık %4 değer kaybetti.

        COHEN’İN VİZYONU

        GameStop CEO’su Ryan Cohen, iki şirketin birleşmesi halinde önemli maliyet tasarrufları ve sinerjiler yaratılabileceğini savunuyor. Özellikle GameStop’un ABD genelindeki 600 fiziksel mağazasını eBay’in online platformuyla birleştirerek Amazon’a karşı daha güçlü bir rakip oluşturmayı hedefliyor. Cohen, birleşik şirketin CEO’su olması halinde maaş, prim veya tazminat almayacağını da belirtti.

        CNBC RÖPORTAJI DİKKAT ÇEKTİ

        Wall Street, teklifin ilk açıklandığı günden itibaren şaşkınlık ve güvensizlikle tepki verdi. CNBC’ye deri ceket ve tişörtle çıkan Cohen, 56 milyar dolarlık alım için finansman detaylarını yeterince açıklayamadı. Kısa ve net olmayan yanıtları röportaj sırasında rahatsız edici sessizliklere yol açtı.

        YATIRIMCI TARTIŞMALARI

        Teklif, 2021 short squeeze ile hedge fonlarını zor durumda bırakan Cohen’e olan hayranlığı yeniden alevlendirdi. Ancak bazı yatırımcılar teklife karşı çıktı. “The Big Short” filmiyle tanınan Michael Burry, tekliften sonra GameStop’taki hissesini sattı ve şirketin ağır borç yükü altına gireceği ile hisse sulandırması konusunda uyarıda bulundu.Her iki şirket de koleksiyon ürünleri satsa da temel iş modelleri oldukça farklı. eBay envanter tutmadan komisyon esasına dayalı çalışırken, GameStop toptan alım yapıp perakende satış gerçekleştiriyor.

        eBay’in reddi, GameStop’un düşmanca (hostile) teklif yoluna gitmesine kapı aralayabilir. Cohen daha önce teklifi doğrudan eBay hissedarlarına sunabileceğini ve özel genel kurul toplantısı çağrısı yapabileceğini belirtmişti. Süreç, birleşme ve satın alma piyasası ile perakende yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
