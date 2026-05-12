Galatasaray'ın altın çağı! İşte Okan Buruk'un galibiyet şifreleri

Okan Buruk’un kadrosu yerel ligi domine etmekle kalmadı, bunu çok kolaymış gibi gösterdi.

Bu dört sezonluk seriden önce, Türkiye’de şampiyonluk için gereken ortalama puan performansı 2.00 ile 2.15 arasındaydı. Okan Buruk bu ortalamayı 2.50’lere kadar yükseltti…

Peki Okan Buruk’un farkı neydi, mantalitesi nasıl oluştu ve ana taktiğin içeriğinde neler vardı?

4 sezonluk süreçte Okan Buruk’un ana beklentisi en baştan beri istikrarlıydı; “Galatasaray topa sahip olmalı”…

Her şampiyonluk adayı topu kontrol etme arayışındayken, Okan Buruk’un takımı özellikle topsuz oyunda ve hızlı geçiş metodolojisinde ustalaştı.

Yani bir rakibin topu kazandığı an, Galatasaray’a karşı en savunmasız olduğu ana dönüştü…

Okan Buruk, takımını her rakibe karşı fiziksel olarak üstün gelecek şekilde inşa etti.

12 yüksek yoğunluklu Şampiyonlar Ligi maçına rağmen Galatasaray, yerel rakiplerine karşı fiziksel üstünlüğünü her zaman korudu…

Sarı-kırmızılıların son dört sezonda tüm lig maçlarında sadece 11 mağlubiyet alması, yenilmesi çok güç bir takım olduğunun kanıtı…

Bu dominasyon, sadece yüksek presle elde edilmedi. Galatasaray’daki kalite ve fiziksellik, takıma her bölgede +1 sayısal avantaj sağlarken, sahayı enlemesine genişletmesine olanak tanıyan modern bir 3-2-5 hücum dizilişiyle destekleniyor.

Okan Buruk’un sisteminde “olmazsa olmaz” rolleriyle fark yaratan oyunculara değinelim…

Sağ bek Roland Sallai, aslen geleneksel bir kanat oyuncusu olsa da Okan Buruk onu top kullanma becerisi yüksek, içeri kat eden bir bek profiline dönüştürdü.

Macar futbolcu sıradan bir bek olarak oynamadı. Özellikle hücumda durağan kaldığını hiç görmedik.

Orta sahada +1 oyuncu olarak hareket etti ve çoğu zaman sağ kanat oyuncusu Leroy Sané’den bile daha ileride konumlandığını gördük…

Böylece Leroy Sané’ye içeri kat edip yaratıcılığını kullanma özgürlüğü tanındı. Örneğin Fenerbahçe derbisinde ileri en çok top taşıyan futbolcu olan Sané, 5 kilit pas ve 5 çalımla yıldızlaştı…

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’in son yıllarda yetiştirdiği en dominant kanat/forvet oyuncularından biri. Ham hızı ve saf gücüyle tanımlanan Barış, Buruk’un yüksek yoğunluklu sisteminin fiziksel bir tezahürü hâline geldi.

Sezon başında ayrılığı gündeme gelen Barış Alper Yılmaz’ı liderlik becerisiyle takımda tuttu Okan Buruk ve durumu tamamen tersine çevirdi…

Tribünlerin ıslıkladığı Barış Alper’i dışlamak yerine yeniden sisteme entegre etti ve oyuncunun hırsını performansa dönüştürdü. Milli futbolcu +10 gol ve asistle hocasının güvenine en net şekilde karşılık verdi…

Victor Osimhen’den bahsetmemek olmaz… Galatasaray’ın rekor transferi sadece gol atmakla kalmadı, kadronun yerel seviyeyi aşması için gereken liderliği ve yoğunluğu sağladı.

Osimhen’in atletizmi dünya sahnesinde eşsiz ve bu, rakipler için “haksız rekabet” seviyesinde bir avantaj sağlıyor.

“Osimhen gibi bir futbolcuyu nasıl savunursunuz?” sorusu, bu sezon da cevapsız kaldı…

Osimhen’in bitmek bilmeyen enerjisi ve dikey tehdidi, Buruk’un yüksek baskılı oyununa kusursuz uyuyor. Fiziksel kalitesi ve taktiksel agresifliği, Okan Buruk’un profilinin tam bir yansıması…

Öyle ki Osimhen sahadayken Galatasaray’ın puan ortalaması 2.55’e fırlıyor ve o yokken ise bu rakam 2.09’a kadar geriliyor…

Galatasaray’ın hücum gücünü yeterince övdük, peki savunması?

Galatasaray’ın savunma felsefesi asla arkaya yaslanıp “otobüsü çekmek” değil… Okan Buruk, takımından sahada çok önde baskı yapmasını istiyor…

Bu kumar, doğal olarak yüksek riskli geçişlere yol açıyor… Bu riski azaltmak için savunmacıların korkusuz olması gerekir ki Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’den cesur futbol hamlelerini sıklıkla gördük…

Yine de bir atak bu iki futbolcudan geriye sızarsa, taraftarlar ikinci bir katmana güveniyor; takımın eşsiz geri dönüş hızı…

Başta Victor Osimhen olmak üzere tüm takım, kontra atağı durdurmak için amansız bir yoğunlukla geri koşar.

Ismaël Jakobs ve Davinson Sanchez, takıma saf geri dönüş hızı ve fiziksel müdahale gücü sağlıyor…

Roland Sallai ve Leroy Sane gibi yaratıcı oyuncular ise rakip kontraları kaynağında durdurmak için yorulmadan çalışarak savunma yapısına entegre oluyor…

Bu “çift taraflı keskin kılıç”, Buruk’un hücum ve savunmayı iki ayrı faz değil, tek bir kesintisiz döngü olarak kurgulaması sayesinde işliyor.

Ve kalede yaşanan değişim…

Galatasaray’ın sezon başında doldurması gereken en kilit bölgesi kaleci pozisyonu olacaktı.

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışı sancılı oldu…

Transferin son gününe kadar gelindi ve uzun zaman listede yer alan Ederson Moraes’u Fenerbahçe transfer etti…

Galatasaray bu noktada çareyi Uğurcan Çakır’da buldu.

Bu karar tüm sezon için bir kırılma yarattı zira Uğurcan, geride kalan sezon boyunca inanılmaz bir performans ortaya koydu.

8.40’lık bir gol beklentisi engelledi… Ederson ise bu istatistikte 1.89’da kaldı ve aradaki fark, belki sezonun kaderini belirledi.

Özetle; Okan Buruk Galatasaray’daki dördüncü yılında tam anlamıyla bir ustalık dönemine ulaştı…

Bu sezon yıpratıcı bir Şampiyonlar Ligi serüveni yöneten Buruk, ligi her koşulda domine edebileceğini de kanıtladı.

Okan Buruk, futbol döneminde Fatih Terim ile yaşadığı kazanma kültürünü başarıyla yeniden kopyaladı… Galatasaray taraftarları, yorgunluk veya gerileme belirtisi göstermeyen bu projeyi izlemekten büyük heyecan duyuyor.

Şu anki tabloda, Okan Buruk’un Galatasaray’ını yakın gelecekte durdurabilecek bir güç görünmüyor.

Geriye kalan tek soru, bu tarihi serinin daha ne kadar süreceği…