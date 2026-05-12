Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.