        Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 07:11 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Sağanak Yağış 23°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Kısmen Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 28°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

