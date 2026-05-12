Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Sağanak Yağış 23° İzmir Güneşli 29° Antalya Güneşli 24° Trabzon Kısmen Güneşli 20° Bursa Güneşli 28° Adana Kısmen Güneşli 27° Diyarbakır Sağanak Yağış 28° Gaziantep Kısmen Güneşli 28° Ağrı Sağanak Yağış 18°

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

