Bengü'nün gözyaşları
Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de konser veren Bengü, sahnede gözyaşlarını tutamadı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 16:04
Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Mersin durağında sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturan ünlü popçu, gecenin ilerleyen saatlerinde duygusal anlar yaşadı.
Bengü, 'Saygımdan' adlı şarkısını seslendirirken, binlerce müzikseverin parçasını tek bir ağızdan söylemesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.
Bengü, 2018'de evlendiği Selim Selimoğlu'ndan 2024'te yılında boşanmıştı. Çiftin, 2019'da kızları Zeynep, 2021'de de ikinci çocukları Selim dünyaya gelmişti.
