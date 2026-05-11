Galatasaray'da Uğurcan Çakır etkisi! 'Uğur' getirdi, 'Can' verdi...

DURSUN ÖZBEK: İYİ Kİ UĞURCAN'I ALMIŞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında, "Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım. O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum." dedi.