ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ABD'den İstanbul Maltepe'ye Zümrütevler'de bir firmaya kargo geldi.

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, kargoyu açıp bakan personel ise gözlerine inanamadı. Çünkü kutunun içinde kilolarca uyuşturucu madde vardı. Firma yetkilileri hemen polisi aradı. Gelen ekip kargonun sahibini beklemeye başladı.

24 yaşındaki uyuşturucu kuryesi ise gelip resepsiyonistin yanına gitti. Ardından görevliye, "Benim bir kargom vardı, onu alabilir miyim" dedi. Kadın da önce bir süre beklemesini istedi. Uyuşturucu kuryesi beklemeye başladı.

Kısa bir süre sonra Maltepe Asayiş Büro ekipleri ayağa kalktı ve o kuryenin yanına gitti. Polis daha sonra kargonun asıl hedefini araştırmaya başladı. Her şey ince ince planlandı. Kurye "kargoyu aldım diyerek" müşterisini aradı. O önde ekipler de arkadaydı. Operasyonda şüphelinin aracı ablukaya alındı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.