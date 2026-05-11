Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon! | En son haberler

        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!

        İstanbul Maltepe'deki bir firmaya ABD'den kargo geldi. Yetkililer sürpriz kargonun içinden uyuşturucu çıkınca polisi aradı. Gelen ekip her şeyi ince ince planlayıp asıl alıcıyı saptadı. Ardından da nefes kesen operasyon başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ABD'den İstanbul Maltepe'ye Zümrütevler'de bir firmaya kargo geldi.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, kargoyu açıp bakan personel ise gözlerine inanamadı. Çünkü kutunun içinde kilolarca uyuşturucu madde vardı. Firma yetkilileri hemen polisi aradı. Gelen ekip kargonun sahibini beklemeye başladı.

        24 yaşındaki uyuşturucu kuryesi ise gelip resepsiyonistin yanına gitti. Ardından görevliye, "Benim bir kargom vardı, onu alabilir miyim" dedi. Kadın da önce bir süre beklemesini istedi. Uyuşturucu kuryesi beklemeye başladı.

        Kısa bir süre sonra Maltepe Asayiş Büro ekipleri ayağa kalktı ve o kuryenin yanına gitti. Polis daha sonra kargonun asıl hedefini araştırmaya başladı. Her şey ince ince planlandı. Kurye "kargoyu aldım diyerek" müşterisini aradı. O önde ekipler de arkadaydı. Operasyonda şüphelinin aracı ablukaya alındı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Eber sarısı"nın bulunduğu alanı tahrip edene 3 milyon 496 bin lira ceza kesilecek

        Nesli tehlike altındaki endemik bitkilerden "Eber sarısı"nın yetiştiği alanları tahrip edenlere 3 milyon 496 bin 767 lira ceza kesilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?