Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
Van'da hayvan pazarında dehşet anları yaşandı. Olayda 2 grup arasında taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:16
Van'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi.
Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.
