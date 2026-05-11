Ölen kişinin günahlarını "yiyorlardı": İngiltere'de 200 yıl süren ilginç inanış

Ritüel nasıl gerçekleşiyordu?

Kaynaklara göre ritüelde genellikle ekmek ve bira kullanılıyordu. Bazı anlatımlarda ekmek doğrudan ölünün göğsüne yerleştiriliyor, ardından günah yiyici tarafından yeniyordu. Bu şekilde ölen kişinin günahlarının yiyeceğe geçtiğine inanılıyordu. Bazı uygulamalarda kısa dualar ya da sözler de ritüelin parçasıydı.

Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz

Ancak araştırmacılar, ritüelin her yerde aynı şekilde uygulanmadığını belirtiyor. Akademik çalışmalara göre günah yiyicilikle ilgili kayıtlar sınırlı olduğu için uygulamanın ayrıntıları konusunda kesin bir tablo çizmek zor.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur