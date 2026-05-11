        Ölen kişinin günahlarını "yiyorlardı": İngiltere'de 200 yıl süren ilginç inanış

        17. ve 19. yüzyıllar arasında özellikle İngiltere ile Galler sınırında görülen "günah yiyicilik" ritüelinde, 'günah yiyicilerin' cenazelerde ekmek yiyerek, ölen kişinin günahlarını üzerine aldığına inanılıyordu.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        İlginç bir ölüm ritüeli: Günah yiyiciler

        17. ve 19. yüzyıllar arasında özellikle İngiltere ile Galler sınırındaki bazı bölgelerde görülen “günah yiyicilik” ritüeli, ölümle ilgili en sıra dışı geleneklerden biri olarak kabul ediliyor. İnanca göre bazı insanlar, cenazelerde gerçekleştirilen özel bir ritüelle ölen kişinin günahlarını kendi üzerlerine alıyordu. Bu kişilere “sin-eater”, yani “günah yiyici” adı veriliyordu.

        Ritüel nasıl gerçekleşiyordu?

        Kaynaklara göre ritüelde genellikle ekmek ve bira kullanılıyordu. Bazı anlatımlarda ekmek doğrudan ölünün göğsüne yerleştiriliyor, ardından günah yiyici tarafından yeniyordu. Bu şekilde ölen kişinin günahlarının yiyeceğe geçtiğine inanılıyordu. Bazı uygulamalarda kısa dualar ya da sözler de ritüelin parçasıydı.

        Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz

        Ancak araştırmacılar, ritüelin her yerde aynı şekilde uygulanmadığını belirtiyor. Akademik çalışmalara göre günah yiyicilikle ilgili kayıtlar sınırlı olduğu için uygulamanın ayrıntıları konusunda kesin bir tablo çizmek zor.

        Resmi bir kilise geleneği değil

        Araştırmalarda günah yiyiciliğin resmi bir kilise geleneği olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle uygulama daha çok halk inançlarıyla ilişkilendiriliyor. Akademik kaynaklar, ritüelin zaman içinde folklorla iç içe geçtiğini ve bazı anlatıların yıllar içinde değişmiş olabileceğini vurguluyor.

        Toplumdan dışlanan kişiler günah yiyicisi olarak görevlendiriliyordu

        Kaynaklarda günah yiyicilerin çoğu zaman toplumun en yoksul kesimlerinden geldiği aktarılıyor. İnsanların bu kişilerin başkalarının günahlarını taşıdığına inanması nedeniyle günah yiyicilere korku ve mesafeyle yaklaşıldığı belirtiliyor.

        Ancak tarihçiler, uygulamanın ne kadar yaygın olduğu konusunda kesin konuşmuyor. Bazı araştırmacılar, günah yiyicilikle ilgili modern anlatıların sınırlı sayıdaki eski kaynağın tekrar tekrar aktarılmasından oluşabileceğini ifade ediyor.

        Fotoğraf, ShutterStock tarafından yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        “Son Günah Yiyici” Richard Munslow

        Konuyla ilgili en bilinen isimlerden biri ise İngiltere’nin Ratlinghope köyünde yaşayan Richard Munslow. 1906 yılında hayatını kaybeden Munslow, birçok kaynakta İngiltere’nin “son bilinen günah yiyicisi” olarak anılıyor.

        Kaynaklara göre Munslow diğer anlatılardaki günah yiyicilerden farklıydı. Kendisi yoksul bir dışlanmış değil, köyde saygı gören bir çiftçiydi. Guardian’da yer alan bilgilere göre dört çocuğunu kaybettikten sonra bu ritüeli uygulamaya başladığı düşünülüyor. Özellikle 1870 yılında üç çocuğunu bir hafta içinde kızıl hastalığı nedeniyle kaybettiği belirtiliyor.

        2010 yılında ise Munslow’un mezarı için bağış kampanyası düzenlendi ve mezar taşı restore edildi. Ardından köy kilisesinde özel bir anma töreni gerçekleştirildi.

        Bu ritüel ölüm korkusuyla baş etme çabasından doğmuş olabilir

        Yazar Megan Campisi’ye göre günah yiyicilik yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda insanların ölüm korkusuyla baş etme biçimlerinden biriydi. Ritüelin, geride kalanlara ölen kişinin huzura kavuştuğu hissini verdiği düşünülüyordu.

        Bugün günah yiyicilik hâlâ tarihçiler ve folklor araştırmacıları tarafından tartışılıyor. Araştırmacılara göre uygulamanın tamamen uydurma olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak ne kadar yaygın olduğu ve tam olarak nasıl uygulandığı konusunda hâlâ birçok bilinmez bulunuyor.

        Haber kaynak: BBC, History News Network, Revenant Journal, Guardian

