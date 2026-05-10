        Haberler Spor Futbol SK Poltava: 0 - Shakhtar Donetsk: 4 | MAÇ SONUCU

        SK Poltava: 0 - Shakhtar Donetsk: 4 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yendi ve ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Polessya'ya 11 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 16. kez Ukrayna Ligi'nde şampiyon olan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Turuncu Siyahlılar'da görev aldığı ilk sezonda şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 17:22 Güncelleme:
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!

        Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında konuk olduğu SK Poltava'yı 4-0 yenerek ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Polessya'ya 11 puan fark attı ve şampiyonluğunu ilan etti.

        Arda Turan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 45+3'te Dmitro Krıstiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque Severino Silva ile 67'de Lassina Traore attı.

        Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar yükselen teknik direktör Arda Turan, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

        Bu sonucun ardından lider Shakhtar Donetsk puanını 66'ya çıkarırken, son sıradaki Polessya ise 12 puanda kaldı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i ağırlayacak. SK Poltava, LNZ Cherkasy'e konuk olacak.

