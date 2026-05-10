Ünlülerden Anneler Günü mesajı
Ünlü isimler, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları duygusal mesaj ve fotoğraflarla kutladı
Erol Evgin: Sevgili dostlar, bugün Anneler Günü. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ayrıca sonsuzluğa göç etmiş annelerimizin ve annelik duygularını yüreğinde taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü en güzel dileklerimle, en içten duygularımla kutluyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
Gülşen Bubikoğlu: Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun..
Hülya Koçyiğit: Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum.
Şoray Uzun: Anneler Günü kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum.
Zara: Ağacın kökü varsa yükselmek için önce derinleşme gerçekleşiyor. Hayattaki yansımam, annem...
Demet Şener: Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir annenin ellerine doğmasıdır. Naime Şener, çok teşekkür ederim bana muhteşem bir annelik yaptığın için. Seni çok seviyorum, dünyanın en iyi annesi. Anneler Günü'n kutlu olsun.
Tülin Şahin: Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulursa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
Esra Erol: Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun.
Sinan Özer: Anneler Günü kutlu olsun. Varlıklarıyla bize hayat olan, yokluklarıyla bile kalbimizde yaşayan tüm annelerin günü kutlu olsun. Aramızda olan, hatıralarımızda yaşayan veya bir gün kavuşacağımız tüm annelerimize... Sevgiyle, saygıyla, özlemle...
Cem Davran: Canım annem, kraliçem, en büyük aşkım, çok özledim seni. Hemen arkanda belki seksen yıllık GS flaması, veda etmeden önce beni son hatırladığın zamanlar. Sonra vazgeçtin her şeyden, unutur gibi yaptın sanki, sustun bir süre ve uçup gittin. Şimdi olsan hemen telefonum çalardı, "Cimbom şampiyon oğlum" deyip şarkılar söylerdin. Üst üste geliyor her şey bu hayatta ve sahiden bana her şey seni hatırlatıyor. Çok şey tamam ama sen eksiksin annem. Bana hep dua ederdin, yine et, ben duyarım, Anneler Günü'n kutlu olsun birtanem. Huzur içinde uyu Çayeli'nin prensesi, Kasımpaşa'nın sonsuz kraliçesi.
Hakan Aysev: Çok özlemle... Tüm annelerin bu güzel günü kutlu olsun.
Nevra Serezli: Her kadın annedir. Anneler Günü'müz kutlu olsun.
Ufuk Özkan: Canım annem iyi ki...
Selda Bağcan: Canım annem.
Tan Sağtürk: Başta annemin ve güzeller güzeli eski eşimin ve yüreğinde annelik duygusunu yaşayan herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz, başımızın tacıdır.