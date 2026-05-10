Cem Davran: Canım annem, kraliçem, en büyük aşkım, çok özledim seni. Hemen arkanda belki seksen yıllık GS flaması, veda etmeden önce beni son hatırladığın zamanlar. Sonra vazgeçtin her şeyden, unutur gibi yaptın sanki, sustun bir süre ve uçup gittin. Şimdi olsan hemen telefonum çalardı, "Cimbom şampiyon oğlum" deyip şarkılar söylerdin. Üst üste geliyor her şey bu hayatta ve sahiden bana her şey seni hatırlatıyor. Çok şey tamam ama sen eksiksin annem. Bana hep dua ederdin, yine et, ben duyarım, Anneler Günü'n kutlu olsun birtanem. Huzur içinde uyu Çayeli'nin prensesi, Kasımpaşa'nın sonsuz kraliçesi.