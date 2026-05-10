Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Anneler Günü mesajı: En kıymetli varlıklarımız - Magazin haberleri

        Ünlülerden Anneler Günü mesajı

        Ünlü isimler, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları duygusal mesaj ve fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erol Evgin: Sevgili dostlar, bugün Anneler Günü. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ayrıca sonsuzluğa göç etmiş annelerimizin ve annelik duygularını yüreğinde taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü en güzel dileklerimle, en içten duygularımla kutluyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.

        2

        Gülşen Bubikoğlu: Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun..

        3

        Hülya Koçyiğit: Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum.

        4

        Şoray Uzun: Anneler Günü kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum.

        5

        Zara: Ağacın kökü varsa yükselmek için önce derinleşme gerçekleşiyor. Hayattaki yansımam, annem...

        6

        Demet Şener: Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir annenin ellerine doğmasıdır. Naime Şener, çok teşekkür ederim bana muhteşem bir annelik yaptığın için. Seni çok seviyorum, dünyanın en iyi annesi. Anneler Günü'n kutlu olsun.

        7

        Tülin Şahin: Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulursa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

        8

        Esra Erol: Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun.

        9

        Sinan Özer: Anneler Günü kutlu olsun. Varlıklarıyla bize hayat olan, yokluklarıyla bile kalbimizde yaşayan tüm annelerin günü kutlu olsun. Aramızda olan, hatıralarımızda yaşayan veya bir gün kavuşacağımız tüm annelerimize... Sevgiyle, saygıyla, özlemle...

        10

        Cem Davran: Canım annem, kraliçem, en büyük aşkım, çok özledim seni. Hemen arkanda belki seksen yıllık GS flaması, veda etmeden önce beni son hatırladığın zamanlar. Sonra vazgeçtin her şeyden, unutur gibi yaptın sanki, sustun bir süre ve uçup gittin. Şimdi olsan hemen telefonum çalardı, "Cimbom şampiyon oğlum" deyip şarkılar söylerdin. Üst üste geliyor her şey bu hayatta ve sahiden bana her şey seni hatırlatıyor. Çok şey tamam ama sen eksiksin annem. Bana hep dua ederdin, yine et, ben duyarım, Anneler Günü'n kutlu olsun birtanem. Huzur içinde uyu Çayeli'nin prensesi, Kasımpaşa'nın sonsuz kraliçesi.

        11

        Hakan Aysev: Çok özlemle... Tüm annelerin bu güzel günü kutlu olsun.

        12

        Nevra Serezli: Her kadın annedir. Anneler Günü'müz kutlu olsun.

        13

        Ufuk Özkan: Canım annem iyi ki...

        14

        Selda Bağcan: Canım annem.

        15

        Tan Sağtürk: Başta annemin ve güzeller güzeli eski eşimin ve yüreğinde annelik duygusunu yaşayan herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz, başımızın tacıdır.

        16

        Behzat Uygur: Canım annem.

        17

        Eda Ece: Annem ve kızım. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım. Büyük iş başarıyoruz, gurur duyuyorum hepinizle!

        18

        Ayşegül Aldinç: Canım, canım... Bir tanecik annem.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti: Pompalı tüfekle vurulan kiracı yaralandı

        Gaziantep'te tartıştığı ev sahibi kadın tarafından pompalı tüfekle vurulan kiracı kadın ayaklarından yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. (39) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışm...
        #Anneler Günü
        #ünlüler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!