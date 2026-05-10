        Haberler Gündem Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı

        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı

        Gaziantep'te kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alan şüpheli, aracın içinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Nefes kesen kovalamaca sonrası şüpheliler kıskıvrak yakalanırken yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 20:37 Güncelleme:
        Gaziantep'teki olay, öğleden sonra Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Semih Ç. ve kız arkadaşı Gülbahar Y., pompalı tüfekle tehdit ettiği ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.’yi rehin alarak, araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca Karacaahmet Mahallesi’nde sona erdi.

        POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

        Mahallede polis ekipleri tarafından önleri kesilen şüpheliler, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden ateş açtı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        OLAY ANI KAMERDA

        Öte yandan şüphelilerin gözaltına alınma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelileri gözaltına aldığı görülürken, bazı vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Cinayetin şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı

        Şanlıurfa'da motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Abdullah Kürşat Yıldırım'ın (30) cinayet şüphelisi Cuma Bakdur (44), Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de yakalandı. Şüphelinin, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığı ancak yanlışlıkla Y...
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
