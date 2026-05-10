Dünya Kupası açılışında Katy Perry sahne alacak

Dünya Kupası'na geri sayım başlamışken, FIFA açılış töreni hakkında bilgilendirme yaptı. ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak ilk maçların her birinden önce törenler düzenlenecek. Açılış sahnelerinde hangi isimlerin yer alacağı belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ağır topu, Katy Perry olarak duyuruldu. 12 Haziran'da ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda yapılacak açılışta pop yıldızı Perry sahne alacak. Ardından ABD ile Paraguay arasındaki müsabaka başlayacak.

Kolombiyalı şarkıcı J Balvin ve Güney Afrikalı şarkıcı Tyla da Meksika ve Güney Afrika'nın ilk karşılaşmasından önce, 11 Haziran Perşembe günü Meksika'da düzenlenecek ilk törende sahne alacak.

Ertesi gün, Kanadalı şarkıcı Michael Buble ve Alanis Morisette, Toronto'da düzenlenecek açılış töreninde sahne alacak. Ardından Kanada futbol takımı, Bosna Hersek ile karşılaşacak.

"MÜZİK, KÜLTÜR VE FUTBOL BİR ARAYA GELECEK"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA Dünya Kupası, dünyanın paylaştığı bir an ve bu da açılış törenimizle başlıyor" dedi. Infantino ayrıca, "Meksiko ile başlayıp önümüzdeki günlerde Toronto ve Los Angeles ile devam edecek olan bu törenler, her ulusun bireyselliğini ve bu turnuvayı tanımlayan birliği yansıtacak şekilde müziği, kültürü ve futbolu bir araya getirecek. Bu, gerçekten küresel bir kutlamaya başlamanın güçlü bir yolu" diye ekledi.

Bu haftanın başlarında Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, Nijeryalı şarkıcı Burna Boy ile birlikte Dünya Kupası'nın resmi şarkısını hazırladığını duyurmuş, şarkısını tanıtmıştı.