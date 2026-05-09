Ünlülerin şampiyonluk sevinci

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26'ncı şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi. Galatasaraylı ünlü isimler ise şampiyonluk coşkusunu sosyal medyada paylaşımlarla yaşadı.