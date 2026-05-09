Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.

ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

Galatasaray, Süper Lig'de; 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluk kupasını kazandı.

REKLAM

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

Teknik Direktör Okan Buruk'un 2022 yılında göreve gelmesiyle başarılarına yenilerini ekleyerek devam eden ve özellikle Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve bu sezonunu zirvede tamamladı.

İKİNCİ KEZ AYNI BAŞARIYI YAKALADI

1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu sezonki şampiyonlukla birlikte bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyon olan ilk takım oldu. Aslan daha önce Teknik Direktör Fatih Terim döneminde ligde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 defa şampiyonluk kazanmıştı.

22:00 09/05/2026 ŞAMPİYON GALATASARAY Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

21:59 09/05/2026 FARK 2'YE ÇIKTI! 90+5' Galatasaray, Kaan Ayhan ile farkı 2'ye çıkardı! Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

21:53 09/05/2026 GALATASARAY ÖNE GEÇTİ: 3-2 Galatasaray Victor Osimhen'in attığı gol ile 3-2 öne geçti! Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

21:29 09/05/2026 TEKRARDAN EŞİTLİK VAR! Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

21:27 09/05/2026 ANTALYASPOR ÖNE YENİDEN ÖNE GEÇTİ! Antalyaspor Soner Dikmen'in frikikten attığı gol ile 2-1 öne geçti. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

REKLAM

21:21 09/05/2026 GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI! 56' Galatasaray Mario Lemina'nın attığı gol ile maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı. Noa Lang'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz'ın kafa ile indirdiği topta ön direkte Mario Lemina altı pasta yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

21:12 09/05/2026 İKİNCİ YARI BAŞLADI! Çağdaş Altay ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya Hesap.com Antalyaspor başladı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

20:53 09/05/2026 DEVRE ARASI! İlk devre Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi! Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

20:50 09/05/2026 ANTALYASPOR GOLÜ BULDU! Antalyaspor Soner Dikmen'in attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Soner Dikmen omzuyla yaptığı vuruş ile topu sol köşeden ağlara gönderdi. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

20:23 09/05/2026 ANTALYASPOR'DA 2 SAKATLIK! Konuk takımda mücadelenin 23. dakikasında Dario Saric, 31. dakikasında ise Doğukan Sinik sakatlanarak oyuna devam edemedi. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

REKLAM

20:17 09/05/2026 GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 17' Galatasaray Victor Osimhen ile gole yaklaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direk altı pasta Victor Osimhen topu göğsüyle yumuşatıp yaptığı yarım vole vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

20:03 09/05/2026 İLK ŞUT ANTALYASPOR'DAN 3' Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşu yandan auta gitti Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

20:00 09/05/2026 İLK DÜDÜK GELDİ! Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk düdük geldi! Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

13:00 09/05/2026 İŞTE SON GELİŞMELER! Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması öncesi iki takımdaki son gelişmeleri HT Spor Muhabiri Uğur Yapıcı aktardı. 🦁 Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor



🎙️ Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması öncesi iki takımdaki son gelişmeleri ve muhtemel 11’leri, HT Spor muhabiri @uguryapiici aktardı.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/Kzm47G2ghk — HT Spor (@HTSpor) May 9, 2026 Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

REKLAM

12:00 09/05/2026 VAR HAKEMİ AÇIKLANDI Galatasaray-Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özer Özden oldu. Mehmet Salih Mazlum da AVAR’da görev yapacak. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy