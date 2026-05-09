Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un 2022 yılında göreve gelmesiyle başarılarına yenilerini ekleyerek devam eden ve özellikle Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve bu sezonunu zirvede tamamladı.
İKİNCİ KEZ AYNI BAŞARIYI YAKALADI
1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu sezonki şampiyonlukla birlikte bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyon olan ilk takım oldu. Aslan daha önce Teknik Direktör Fatih Terim döneminde ligde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 defa şampiyonluk kazanmıştı.
ŞAMPİYON GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti
FARK 2'YE ÇIKTI!
90+5' Galatasaray, Kaan Ayhan ile farkı 2'ye çıkardı!
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ: 3-2
Galatasaray Victor Osimhen'in attığı gol ile 3-2 öne geçti!
TEKRARDAN EŞİTLİK VAR!
Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı.
ANTALYASPOR ÖNE YENİDEN ÖNE GEÇTİ!
Antalyaspor Soner Dikmen'in frikikten attığı gol ile 2-1 öne geçti.
GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI!
56' Galatasaray Mario Lemina'nın attığı gol ile maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı. Noa Lang'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz'ın kafa ile indirdiği topta ön direkte Mario Lemina altı pasta yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI!
Çağdaş Altay ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya Hesap.com Antalyaspor başladı.
DEVRE ARASI!
İlk devre Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi!
ANTALYASPOR GOLÜ BULDU!
Antalyaspor Soner Dikmen'in attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Soner Dikmen omzuyla yaptığı vuruş ile topu sol köşeden ağlara gönderdi.
ANTALYASPOR'DA 2 SAKATLIK!
Konuk takımda mücadelenin 23. dakikasında Dario Saric, 31. dakikasında ise Doğukan Sinik sakatlanarak oyuna devam edemedi.
GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
17' Galatasaray Victor Osimhen ile gole yaklaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direk altı pasta Victor Osimhen topu göğsüyle yumuşatıp yaptığı yarım vole vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
İLK ŞUT ANTALYASPOR'DAN
3' Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşu yandan auta gitti
İLK DÜDÜK GELDİ!
Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk düdük geldi!
Galatasaray-Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özer Özden oldu. Mehmet Salih Mazlum da AVAR’da görev yapacak.
