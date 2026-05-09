Ruhi Çenet'ten açıklama: Karantinadayım
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat ettiğini açıklamıştı. 24'üncü günde gemiden inen Çenet'in karantinaya girmeden önce bir düğüne katıldığı iddia edildi. Çenet, konuyla ilgili açıklama yaptı
23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıkmıştı.
Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, seyahatin 24'üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti. YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” demişti.
"DÜĞÜNE KATILDI" TEPKİSİ
Ölüm ve karantinanın olduğu gemiden ülkeye gelen Ruhi Çenet'in, 6 gün önce İstanbul'da bir düğüne katıldığı iddia edildi. Çenet'in düğüne katıldığı fotoğraf, İstanbul'un Çatalca İlçesi'nde bulunan Fatih Mahallesi'nin muhtarı Nazan Kurtan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, Çenet'e tepki yağdı.
Ruhi Çenet, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü Youtuber, "Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim" dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de henüz hantavirüs pozitif vaka tespit edilmediği duyurularak, "Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.