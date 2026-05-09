Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
MGM'den alınan son bilgilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında yurtta sağanak bekleniyor. Yağışın Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ İLE ANKARA-ESKİŞEHİR'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 23, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu sağanak yağışlı
BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA: 25, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 20, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN: 23, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 24, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu