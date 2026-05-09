        Hava Durumu: Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!

        MGM'den alınan son bilgilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında yurtta sağanak bekleniyor. Yağışın Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 07:01 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ İLE ANKARA-ESKİŞEHİR'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 23, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu sağanak yağışlı

        BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA: 25, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KASTAMONU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu

