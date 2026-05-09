Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ İLE ANKARA-ESKİŞEHİR'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL: 23, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu sağanak yağışlı

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA: 25, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KASTAMONU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 20, Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 24, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu